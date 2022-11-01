灣區家長注意 呼吸道融合病毒RSV襲來 幼童易重症

近期學校有許多萬聖節遊行等活動，但進入秋冬，病毒也開始跟著活躍，衛生單位呼籲家長，務必提醒小孩出入公共場合要戴口罩，以免感染到病毒。（記者江碩涵／攝影）

才剛進入11月，灣區 氣溫驟降，南灣甚至還迎來一場大雨，氣溫下降最怕的就是小孩生病。根據灣區媒體KQED報導，近期急診室多了不少年幼的小孩，尤其是感染呼吸道融合病毒（RSV）的小孩數量暴增。另外根據聖他克拉拉縣調查廢水內的病毒量，發現RSV病毒濃度大幅增加，都顯示灣區感染RSV的小孩數量開始上升，家長務必要當心。

聖他克拉拉縣公共衛生局表示，近期調查統計南灣的廢水病毒濃度，發現感染呼吸道融合病毒（RSV）的濃度大幅度增加，這些汙水都來自於家庭廢水。根據KQED採訪監測數據的史丹福大學 環境工程教授 Alexandria Boehm，發現南灣、沙加緬度等地的汙水處理廠都有高濃度的RSV病毒。

史丹福大學表示，從10月下旬開始，因為RSV病毒而急診的小孩數量也增加，RSV病毒的症狀有點像是感冒，包括流鼻水、咳嗽、氣喘、呼吸急促等，若沒有嚴重併發症 ，通常兩周左右會全數痊癒。

史丹福大學研究顯示，小孩最容易得到RSV病毒約是3歲左右，有些甚至1歲就得到過了，這個病毒並沒有免疫作用，因此只要秋冬就很容易得到，慶幸的是，這個病毒的症狀與感冒類似，只是要擔心較年幼的小孩較容易出現併發症，出現嬰幼兒哮喘、氣喘等現象，年紀較大的孩子則以感冒方式處理即可。

聖他克拉拉縣公共衛生局表示，雖然之前新冠病毒疫情緩和，不過秋冬來臨，新冠病毒仍有可能再崛起，再加上流感以及RSV病毒，今年秋冬將面臨三大病毒危機，呼籲全南灣（矽谷）的家長，務必要讓小孩在學校把口罩戴好戴滿，勤洗手，持續防疫。

南灣不具名家長表示，的確有感受到近期孩子班上同學生病的人數增加，且症狀多是咳嗽、流鼻水等，現在才知道有RSV病毒的存在，之後會更加注意防疫，以免孩子感染到病毒而生病。