我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明年3月？中國清零傳將鬆綁 國際油價上揚

紐約亞裔高中生在校被刺多刀 非裔同學被捕

灣區家長注意 呼吸道融合病毒RSV襲來 幼童易重症

記者江碩涵／矽谷即時報導
近期學校有許多萬聖節遊行等活動，但進入秋冬，病毒也開始跟著活躍，衛生單位呼籲家長，務必提醒小孩出入公共場合要戴口罩，以免感染到病毒。（記者江碩涵／攝影）
近期學校有許多萬聖節遊行等活動，但進入秋冬，病毒也開始跟著活躍，衛生單位呼籲家長，務必提醒小孩出入公共場合要戴口罩，以免感染到病毒。（記者江碩涵／攝影）

才剛進入11月，灣區氣溫驟降，南灣甚至還迎來一場大雨，氣溫下降最怕的就是小孩生病。根據灣區媒體KQED報導，近期急診室多了不少年幼的小孩，尤其是感染呼吸道融合病毒（RSV）的小孩數量暴增。另外根據聖他克拉拉縣調查廢水內的病毒量，發現RSV病毒濃度大幅增加，都顯示灣區感染RSV的小孩數量開始上升，家長務必要當心。

聖他克拉拉縣公共衛生局表示，近期調查統計南灣的廢水病毒濃度，發現感染呼吸道融合病毒（RSV）的濃度大幅度增加，這些汙水都來自於家庭廢水。根據KQED採訪監測數據的史丹福大學環境工程教授 Alexandria Boehm，發現南灣、沙加緬度等地的汙水處理廠都有高濃度的RSV病毒。

史丹福大學表示，從10月下旬開始，因為RSV病毒而急診的小孩數量也增加，RSV病毒的症狀有點像是感冒，包括流鼻水、咳嗽、氣喘、呼吸急促等，若沒有嚴重併發症，通常兩周左右會全數痊癒。

史丹福大學研究顯示，小孩最容易得到RSV病毒約是3歲左右，有些甚至1歲就得到過了，這個病毒並沒有免疫作用，因此只要秋冬就很容易得到，慶幸的是，這個病毒的症狀與感冒類似，只是要擔心較年幼的小孩較容易出現併發症，出現嬰幼兒哮喘、氣喘等現象，年紀較大的孩子則以感冒方式處理即可。

聖他克拉拉縣公共衛生局表示，雖然之前新冠病毒疫情緩和，不過秋冬來臨，新冠病毒仍有可能再崛起，再加上流感以及RSV病毒，今年秋冬將面臨三大病毒危機，呼籲全南灣（矽谷）的家長，務必要讓小孩在學校把口罩戴好戴滿，勤洗手，持續防疫。

南灣不具名家長表示，的確有感受到近期孩子班上同學生病的人數增加，且症狀多是咳嗽、流鼻水等，現在才知道有RSV病毒的存在，之後會更加注意防疫，以免孩子感染到病毒而生病。

史丹福大學 灣區 併發症

上一則

襲擊裴洛西夫 嫌犯前女友：他有精神疾病與毒癮問題

下一則

保障退伍軍人收入權益 馬兆明再起新法 獲老兵支持

延伸閱讀

灣區將迎入秋最低溫 2日晚最冷地區恐降至冰點以下

灣區將迎入秋最低溫 2日晚最冷地區恐降至冰點以下
芝加哥衛生局：今冬新冠疫情將升溫 兒童要留意三重衝擊

芝加哥衛生局：今冬新冠疫情將升溫 兒童要留意三重衝擊
呼吸道感染 橙縣兒童住院激增

呼吸道感染 橙縣兒童住院激增
灣區房市熄火 越來越多人搬離

灣區房市熄火 越來越多人搬離
橙縣兒童醫院呼吸道感染病例激增 當局籲家長注意防範

橙縣兒童醫院呼吸道感染病例激增 當局籲家長注意防範

熱門新聞

徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（親友供圖）

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

2022-10-28 15:01
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵/攝影）

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

2022-10-28 15:41
屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（右）和華埠商會主席陳錫澎（左）出席。（記者劉先進 ／攝影）

「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

2022-10-27 19:51
圖為73歲的Nelson Peter Chia被逮捕畫面。（視頻截圖）

買兇殺女友徐麗麗 73歲男友入獄當天上吊亡

2022-10-29 02:19

超人氣

更多 >
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出

情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火