誇張 沙加緬度遊民縱火案 2年飆升77%

沙加緬度縣由無家可歸者導致的火災數量飆升了77%。（翻攝自KCRA 3）

根據一項統計，沙加緬度縣出現了一個令當地居民感到非常不安的趨勢，由無家可歸者導致的火災數量飆升了77%，導致公共安全危機再增加，令當地居民非常不安。

這項調查是由中谷當地媒體KCRA 3調查中心所發起的調查，KCRA 3調查中心表示，9月收到了相關資料，經過統計與比對，發現近年來沙加緬度的火災數量暴增。KCRA 3調查中心表示，他們也同時與沙加緬度消防單位一起進行個案調查，光是在寫報導的期間，就有三起由遊民 發起的火災。

KCRA 3調查中心表示，第一起是在沙加緬度市中心16街、H街口，有遊民破壞垃圾桶並焚燒垃圾桶。沙加緬度消防局調查員 Geoffrey Pease表示，可以看到起火點就是這個垃圾桶，有人把垃圾桶裡面的可燃材料焚燒了，結果整個塑膠垃圾桶也跟著燒毀，火勢還一路竄到旁邊的路樹，連樹都跟著被燒了。

Geoffrey Pease表示，這其實是一個很嚴重的問題，市中心有許多維多利亞時代的木結構建築，如果這把火沒有及時被撲滅，很有可能會燒到旁邊的房屋，造成更嚴重的損害，這是一個非常嚴重的社會問題。

起火垃圾桶其實位於一間企業後面，恰巧有監視器，根據影片顯示，有人爬過鎖著的大門，並且到了垃圾桶，然後點火燃燒後，又爬出去。沙加緬度消防局表示，這起事件剛好有監視器可以看到整個過程，但他們經手過的許多案件，都沒有監視器可以協助調查，都是無名的火。

KCRA 3調查中心表示，他們再進行另一項調查，發現太浩湖附近觀光 地點有個戶外流動式廁所，也被人放火，而起因也是遊民造成的。根據當地消防局表示，很明顯可以看出來戶外流動式廁所根本沒有任何電力設施，不可能由電線走火造成火災，很明顯是有人特意縱火 ，尤其流動式廁所也是塑膠製作的，只要一著火就會一發不可收拾，是相當危險的事。

當地消防局表示，後來調查後確認這起火災也是由遊民造成的，一個女遊民說她故意放火，這樣消防局就會來撲滅火，而她就可以透過撲滅火的過程而取得水。整個思路非常的荒謬。

KCRA 3調查中心要求沙加緬度消防局提供資料，統計後發現，遊民造成的火災數量逐年升高，2019 年是1,996件、2020 年2,683件、2021 年3,527件，截至2022年10月1日為止，也有3,126件，若拿2021年與2019年相比，遊民導致的火災增幅高達7成。

Geoffrey Pease表示，這些縱火的遊民很多都是因為有毒癮或是有著未經治療的心理健康問題，消防單位無法理解是什麼樣的心理導致遊民想要縱火，通常都是透過影片、監視器而發現，縱火的就是遊民，但每次問他們縱火原因，他們也說不上來，好像沒有動機，甚至他們自己都不覺得自己在縱火。