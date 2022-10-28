北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（親友供圖）

北加屋崙 （也譯奧克蘭 ）警局28日淩晨表示，已抓獲謀殺60歲的屋崙華埠 知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）的2個嫌犯，其中一個是徐麗麗的73歲華裔男友Nelson Peter Chia，一個是35歲的Hasheem Bason。

兩個嫌犯的關係，目前還未得知，此案還在調查中。阿拉米達縣監獄系統顯示，兩人均被控謀殺罪，且不得保釋。徐麗麗在華埠非常有知名度，為人熱心善良，醫人無數，且總是為病人著想，提供最經濟便宜的治療方法。數位好友形容他妙手仁心。此案一度被認為是搶劫未遂謀殺，如今案情翻轉，華埠社區非常震驚。知情人士表示，案件涉嫌買兇殺人。原因可能是為了徐麗麗的兩家牙醫診所，或騙取巨額保險。知情人士說，徐麗麗親友曾提及，此前遭遇蓄意謀殺未遂。

8月21日下午，Nelson Peter Chia駕車，徐麗麗坐車在駕駛位上，一起去小西貢社區的一家按摩店按摩。臨近按摩店位置、屋崙E11街夾5街時，徐麗麗車子停下。疑似劫匪車輛靠近，有人下車後繞過去搶劫，徐麗麗大聲喊叫，襲擊者連開三槍，她不幸遇害。