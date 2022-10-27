聖荷西祖母帶三歲娃遭撞飛肇逃 警籲協尋

附近的監控畫面記錄事發的情況。（監控畫面截圖）

聖荷西 警方27日指出，一名68歲的祖母和3歲的孫子，在本周二（25日）傍晚於聖荷西一個路口斑馬線過馬路時，遭一名高速行駛的腐莽駕駛開車撞飛，但駕駛竟不顧兩名一老一幼的行人遭撞，居然加速駕車離去。警方籲社區協助提供線索，希望早日找到肇逃的駕駛歸案。

聖荷西警方調查表示，該宗案件事發生在當日傍晚5時41分左右，地點是位於聖荷西的Sierra路與Mauna Kea Lane地區。祖母當時推著嬰兒車在準備過馬路，卻遭冒失的駕駛撞擊。依據判斷顯示，該名駕駛駕車高速往西行駛，發生車禍 事故將祖母與孫子撞飛在地。

聖荷西警方表示，所幸事發後受害人並沒有生命危險。祖母一開始拒絕到場醫護人員提供的醫療幫助。不過，後來遭撞的祖母還是被送進醫院治療。

警方表示，駕駛是開車在Sierra路上高速行駛，非常魯莽。附近的監控影像記錄了整個情況。

聖荷西警方指出，依據線索，肇事的車輛應該是深灰色的四門掀背車，類似於2012年版的的馬自達3（Mazda 3）。依據撞擊的情況，該輛馬自達3有可能在車頭駕駛員的一側因撞擊而有所損傷。

聖荷西警方呼籲民眾，如果有這個案件相關的線索，可以聯繫聖荷西警局。聖荷西警局電話：408-277-4654。