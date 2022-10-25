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石斑魚外銷到美搶購一空 米其林主廚大讚魚肉超彈Q

記者江碩涵／灣區即時報導
石斑魚的魚肉和魚皮特別彈Q，比想像中好料理。（記者江碩涵／攝影）
石斑魚的魚肉和魚皮特別彈Q，比想像中好料理。（記者江碩涵／攝影）

台灣石斑魚出口今年遭受對岸的打壓，又引發台灣當地的討論，不過其實石斑魚早就外銷到美國了，而且一直是市場上的熱銷商品。

行政院農委會委託、外貿協會執行的台灣石斑魚推廣活動，25日在庫比蒂諾Alexander's Steakhouse舉行，由米其林星級主廚Claude Le Tohic示範三道創意石斑魚料理，展現台灣石斑魚特有的風味與Q彈口感。

Claude Le Tohic也曾到台灣客座示範，並對台灣的食材有一定的了解。他對台灣也有非常好的印象，他說在台灣看到許多中菜的料理法，也能將中菜與西式餐點結合，而激發出更具有創意的料理美食

他在做石斑魚料理時表示，石斑魚的魚肉和魚皮特別彈Q，比想像中好料理，而且魚肉也相當鮮甜、少刺又多肉，非常適合做西式餐點，屬於中西合璧的非常好的食材。其實對於非亞洲人來說，比較少有機會看到魚的全貌，包含魚頭、魚尾巴等。不過Claude Le Tohic說，他第一次處理石斑魚是全魚，但一點也不受到全魚的影響，因為魚肉的部分相當多，相當好料理。

這次由台灣石斑魚推廣活動由行政院農委會委託、外貿協會執行。不過灣區當地業者表示，石斑魚一直以來都有進口到美國，尤其是華人較多的美西市場，早有石斑魚的蹤跡，石斑魚的銷路一直都很好，除了餐廳會訂購外，也有許多超市、團購都相當熱銷；前一批的石斑魚早已被顧客搶購一空，新一批的石斑魚即將到港，灣區民眾拭目以待有更多相關產品，也有更多台灣的好的農漁貨可以購買。

中菜也能與西式餐點結合，激發出更具有創意的石斑魚美食。（記者江碩涵／攝影）
中菜也能與西式餐點結合，激發出更具有創意的石斑魚美食。（記者江碩涵／攝影）
米其林星級主廚Claude Le Tohic示範料理石斑魚，即便是全魚也不怕。（...
米其林星級主廚Claude Le Tohic示範料理石斑魚，即便是全魚也不怕。（記者江碩涵／攝影）
魚肉也相當鮮甜、少刺又多肉，非常適合做西式餐點。（記者江碩涵／攝影）
魚肉也相當鮮甜、少刺又多肉，非常適合做西式餐點。（記者江碩涵／攝影）

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