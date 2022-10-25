僑學界慶祝台灣光復大會 駁斥台灣地位未定論

趙川三主題演講，駁斥台灣地位未定論。（記者李榮／翻攝）

每年的10月25日是台灣的光復節。中華傳統文化協會、中國國民黨駐美總支部、北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會，於線上舉辦「北美洲僑學界慶祝台灣光復節視訊大會」，並邀55個社團北美洲僑學界共同協辦。當日由中華傳統文化協會長趙川三以「探討台灣光復節」為主題發表演講。

經文處處長賴銘琪透過錄影致詞，祝賀活動圓滿成功。駐美總支部常委于愛珍致詞表示，1945年侵略者日本 戰敗投降，台灣光復回歸中華民國 ，經過兩位蔣總統努力建設，台灣民生經濟一度快速成長，「但是如今的台灣，執政黨卻只在做政治鬥爭，已忘記為人民謀幸福。我們應該知恩感恩報恩，紀念中華民國的建立及台灣的光復，要有一個保護百姓平安和樂的政府。」

趙川三當日在演講中，闡述台灣光復節代表了中華民國的和平正義戰勝日本窮兵黷武的軍國主義，「我們必須瞭解正確的歷史，從中吸取經驗，但絕不可竄改。台灣最早的紀錄是公元230年三國時代，吳王孫權派官兵到台灣。此後隋唐到清朝，台灣一直屬於中國版圖。1894年中日甲午戰爭清政府戰敗，次年馬關條約割地賠款給日本，開始了長達50年日本統治台灣。此時愛國人士發動救國運動，孫中山成立興中會，17年後成功建立亞洲第一個共和國中華民國。日本長期對中國有侵略野心，1931年發動918事變、1937年更爆發七七事變，演變成二次世界大戰。」

他表示，1943年11月開羅會議，中、美、英三國及俄國同意，明確宣告戰爭結束後，「日本竊取中國的領土，包括東三省及台灣與澎湖，必須歸還中華民國。」這是台灣屬於中華民國明確的合法性。

另外，1945年7月26日，英美出席、中俄同意簽名的波茨坦公告(亦稱招降宣言)，內容包括：「必須實施開羅宣言內容、日本必須無條件投降。」美軍於8月6日與8月9日分別在日本廣島及長崎各投下一顆原子彈，8月14日日本昭和天皇向中、美、英、蘇四國宣布無條件投降。而台灣光復就是指中華民國政府從日本接手統治台灣。

1952年4月28日的舊金山 和平條約，目的是解決在二次世界大戰，日本戰敗投降的政治地位，釐清戰爭責任所衍伸出來的國際法律問題。其中第二條「日本聲明承認朝鮮獨立、放棄台灣、澎湖、等島嶼的一切權力等」。中華民國依照開羅會議宣言及波茨坦公告，在1945年已經執行接收台灣、澎湖。

趙川三表示，部分人士人總稱舊金山和約中，日本放棄台灣、澎湖、等島嶼的一切權力，沒有說放棄給誰，因此有「台灣未定論」。但他認為，舊金山和約後日本放棄的包括千島群島、庫頁島、南沙群島西沙群島，朝鮮濟州島等等，都已經被接收，日本無條件投降，放棄竊據的領土。所以，台灣「光復」完全正確。

紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會主任委員鄭積森指出，「探討台灣光復節」的歷史由來與背景，意義重大，希望讓海內外的國人、僑胞以及年輕人，真正了解台灣光復的意義，不被政治所操弄。