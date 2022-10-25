聖荷西市難得出現 5.1級地震 各部門臨機應變

周二聖荷西5.1級地震，暫無造成人員受傷或財產損失的報告（Google搜索截圖）

聖荷西 市附近於25日上午11時42分發生了地震 ，這是灣區八年來發生的強度最大的地震，目前沒有出現任何地震導致的人員傷亡或財產損失的報告。隨後的11時47分，該地區又經歷了一場3.1級的餘震。

根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey）的數據，此次地震的強度為5.1級，震中位於漢密爾頓山（Mt. Hamilton）以南，聖荷西以東的七棵樹（Seven Trees）的卡拉維拉斯斷層（Calaveras Fault）上。

加州理工學院的瓊斯（Lucy Jones）表示，聖荷西附近居民可能對周二的地震有強烈的感覺，這場地震可能會導致附近一些人家中的物品從高處掉落，但不太可能對加州的建築物造成嚴重的結構損壞。

聖荷西國際機場在地震一小時後發布推特表示，「我們的團隊已經檢查完整個機場，機場的運營不會受到此次地震的影響」。

聖荷西聯合學區（San Jose Unified School District）也在震後通過緊急無線電詢問了管轄範圍內的所有學校，已確認沒有出現任何受傷和財產損失等情況，全體師生和其他工作人員都很安全，學校將繼續正常上課。

灣區捷運 系統(Bay Area Rapid Transit) 表示，周二早上地震後在經過了軌道檢查後，捷運系統的交通已獲准恢復正常運營。這次地震讓大多數火車暫停運營五分鐘，以避免任何可能發生的重大餘震造成的破壞。在五分鐘的等待結束後，系統人員開始進行檢查，並警告了旅客捷運系統可能會出現的重大延誤。在延誤了12至15分鐘後，捷運系統的列車已恢復運行。在當天下午12是21分，捷運宣布已完成所有檢查，沒有發現地震造成的損害，所有服務都可以恢復正常運行。