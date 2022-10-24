矽谷首次發現兩隻埃及斑蚊 呼籲民眾勤打掃居家環境

顯微鏡下的埃及伊蚊蟲卵（圖片取自縣府官網）

聖他克拉拉縣（俗稱矽谷 ）病媒控制區發現兩隻非本地的埃及斑蚊（Aedes aegypti mosquitoes ），捕捉到該入侵性蚊子的地點為聖荷西市Dixon Landing Road和McCarthy Boulevard的交叉口附近，這是聖縣首次發現這種昆蟲。聖縣於24日緊急舉行記者會，請求居民協助滅蚊。

病媒控制區主管扎希里（Nayer Zahiri）表示，「目前已發現的兩隻埃及斑蚊都沒有攜帶病毒，所以我們社區還算安全，但我們需要努力控制該物種在加州 的繁衍和擴散。」

埃及斑蚊有可能傳播多種病毒，包括登革熱（dengue）、屈公熱（Chikungunya）、滋卡病毒（Zika virus）和黃熱病（yellow fever）。加州公共衛生部門正在測試出現在加州的埃及斑蚊所攜帶病毒。迄今為止，可能由埃及斑蚊傳播的病毒均未在加州傳播。聖縣公共衛生部門正在與當地醫療提供者和實驗室合作監測這些病毒或任何異常疾病的出現。如有相關症狀出現在病人身上，醫療工作人員需要向公共衛生部門報告。

目前，加利福尼亞沒有發現這些病毒，儘管聖縣偶爾會在從海外返回美國的旅行者中發現這些疾病。埃及斑蚊並非原產於加州，但該物種已在加州的20個縣出現過，包括矽谷附近的聖塔克魯茲 縣（Santa Cruz）和康曲柯士達縣（Contra Costa）。

聖縣正在部署各種誘捕成年蚊子的陷阱，消除發現埃及伊蚊的地點周圍的蚊子卵，並擴大對此類蚊子的監測工作，以對抗這種具有侵略性的蚊子物種。聖縣要求民眾積極清掃居家環境，清除屋外積水，採取全員參與的方式來控制和消滅蚊子，保護社區。