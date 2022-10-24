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加州體育博彩合法化 2提案將公投

記者李榮／灣區即時報導
體育博彩是否開放、要如何開放，已是今年公投最熱的議題之一。（記者李榮／攝影）
體育博彩是否開放、要如何開放，已是今年公投最熱的議題之一。（記者李榮／攝影）

在今年的選戰之中，加州選民就將表決兩項互相對抗、奪取加州體育博彩市場的選票提案。

「凱瑟健康新聞」（Kaiser Health News）報導，由加州一些最大的部落賭場所有者支持的26號提案將允許體育博彩，但僅限於已經提供賭博的現有實體場所以及賽馬場。另一方面，由DraftKings、FanDuel和BetMGM等全國性賭博網站公司構思和資助的27號提案，則使線上體育博彩合法化，民眾可以自由對賽事以及運動員表現或比賽進展投注。

一些人士擔心，兩項提案都可能造成問題賭博和賭博成癮的的實例增加。而心理健康專家表示，在線上對比賽的得分、運動員得分和扣分，以及與體育賽事相關的幾乎所有方面下注都極為方便之後，連帶產生心理問題的機率也會提高。

洛杉磯加州大學的精神病學家兼賭博研究計畫聯合主任Timothy Fong表示，一般人不會沉迷於整個賽季的美式足球比賽，但卻會對正進行中的賽事投注上癮。未來可能可以通過手機無限投注，而非只能對公羊隊戰電光隊賽事下注一次。

根據研究，體育博彩已經在36個州和華盛頓特區以某種形式合法化，在密西根、康乃狄克和紐約等州允許這種形式的賭博後，撥打賭博熱線的電話激增。全國問題賭博協助熱線網（NPGHN）也表示，2021年的詢問量同比增長45%，而當年有11個州推出新的體育博彩形式。

研究人員表示，雖然賭癮不涉及攝入藥物或化學物質，但就像其他病態成癮一樣，確實會對大腦區域產生刺激。美國精神病協會（APA）將賭博歸為與煙草、酒精、可卡因、大麻和鴉片類藥物相同的類別。

加州無黨派立法分析師辦公室就估計，如果27號提案過關，州政府每年將徵收數億元的稅款，但估計不會超過5億元。該辦公室預期，26號提案產生的州收入約為每年數千萬元，其中一些收入將來自對賽馬場的體育投注徵收10%的稅金，還有一些可能來自部落賭場。

兩項提案近來都透過廣告大肆宣傳，也讓這場選戰成為美國最昂貴的選票提案之戰，迄今砸下4億元，而且還在不斷增加當中。然而，加州公共政策研究所（PPIC）在9月的民意調查發現，54%的人反對27號提案，僅34%的人贊成。儘管目前尚未發布關於26號提案的公共民意調查，但一些私人民意調查發現，提案的支持度也不是很高。

心理學家提醒，線上投注即時、易於取得，任何擁有手機、平板電腦或電腦的人，都可以使用信用卡開始投注，讓人擔心成癮性的問題。27號提案對於線上博奕合法化，就讓一些人擔心賭博上癮，以及隨之而來破產、心理健康和家庭問題以及藥物濫用等後遺症。

此外，還有研究顯示，加州約有4%的居民遭逢病態賭博或賭博成癮問題，相當於約160萬名加州人可能有賭博問題，且實際數字可能遠遠更高。

加州大學 運動員 手機

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