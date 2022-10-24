曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

屋崙華埠居民Linda此前在市民會議上，向地檢官員講述女兒悲慘經歷。（市民供圖）

屋崙 華埠居民Linda 23日表示，柏克萊加大 畢業的女兒本來前途光明，卻因為7年前遭遇持槍搶劫，出現嚴重抑鬱和創傷後應激障礙。她沒法工作，也沒辦法繳納此前房子的地稅。屋主協會還要拍賣房子，雇用律師跟進此案需要花費7000到1萬5000元。女兒為了這事自殺數次，「現在女兒生不如死，家庭、事業都沒有。」

雖然阿縣地檢處和屋崙華裔副警長黃家華（Clifford Wong）表示，會找到翻譯和她面談，提供受害者服務。但目前Linda還未得到這些服務。她希望，政府能真正關注受害者，早日提供服務，也要加大犯罪預防和受害者的援助。

此前屋崙小西貢社區接連有華人在搶劫中被槍殺。7月17日上午11時許，52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung），在家門口等待Uber送餐派單，遭搶劫殺害。 8月21日下午，60歲的屋崙華埠知名亞裔 徐麗麗（Lili Xu）遭劫匪開槍殺害，事件震動社區。9月初，阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）和社區召開市民大會，討論解決罪案的方法。

Linda曾在會上提及此事。她說，女兒2010年從柏克萊加大畢業，卻飛來橫禍。在2015年3月27日被人持槍搶劫，接著出現嚴重抑鬱和創傷後應激障礙，現在還在接受治療，生活被犯罪毀掉。「她受到的打擊太大，不能工作，家庭、事業全部都沒了。」

Linda表示，因為是亞裔受害者，案件被忽略。事發時，附近有攝像頭。警員就只寫了個報告，但沒有後續進展。有一天，她和女兒在聖利安住吃速食，女兒忽然很慌張的藏到桌子底下，「女兒說看到當年打劫的人進來了，所以躲到桌子底下。」兩人害怕得要死，跑出門後，好不容易把嫌犯的車牌號記住了。但致電警方，對方卻說，非常忙碌，有空會打回來，從來杳無音訊。「我們亞裔社區，都很支持警員，但也希望警員提高辦案效率和人員素質，不要對亞裔有偏見。亞裔的命也是命。」

Linda說，女兒遭遇搶劫後，精神大受打擊，沒法工作，也沒辦法繳納此前房子的地稅。屋主協會還要拍賣房子。雇用律師跟進此案需要花費7000到1萬5000元。女兒為了這事情自殺數次，沒辦法活下去。她希望政府部門提供相應的幫助，讓女兒和自己的生活重回正軌。

歐瑪麗此前曾表示，阿縣地檢處辦公室有一些策略幫助受害者和家人。希望找機會坐下來詳談，有翻譯解決語言障礙。讓Linda帶著女兒去接受創傷恢復中心等部門的服務，到時會有治療師來幫助；以便幫助Linda一家重新找到自己的生活。

對於屋崙飆升的犯罪，歐瑪麗表示，目前阿縣和屋崙等地有一個解決犯罪的工作組。縣警與屋崙警察局合作非常密切。屋崙警方創建了停火計畫，幫助犯罪的人，離開幫派活動。