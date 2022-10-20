我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

東聖荷西建免費Wifi 造福低收入戶

記者熊移山/ 聖荷西即時報導
圖為「SJ Access Free Wi-Fi」五個網路站點，預計可以服務東聖荷西市16萬居民。(圖為市府提供)
圖為「SJ Access Free Wi-Fi」五個網路站點，預計可以服務東聖荷西市16萬居民。(圖為市府提供)

網路已經成為現代人不可或缺的必要工具，撇開追劇、電玩的需求，從找資料、找工作、社群、導航、叫車、看診….舉凡日常生活中少了網路似乎就讓人感覺個體和社會脫節。聖荷西市為了照顧低收入民眾的需求，20日宣布完成建置了全國最大的免費社區無線網路SJ Access Free Wi-Fi，預計五個網路站點可以服務東聖荷西市16萬居民。(見圖)

聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)在記者會上表示，提供民眾免費上網這個想法是從2016年就開始，當時的一項調查顯示，聖何塞約有 55% 的低收入居民沒有網路可以使用。經過疫情隔離期間，網路的需求更為明顯。市長強調在世界創新之都「矽谷」，我們有責任為我們的低收入學生和居民提供免費、可靠的網路服務。一同出席記者會的聖荷西市市立圖書館館長伯恩(Jill Bourne)表示，從2020年8月推出 SJ Access 計劃以來，數據顯示已經有超過30萬台的設備連結使用這項服務，每月平均召開超過269萬次的視訊會議。另外圖書館的筆電、I-Pad的借用也是大幅提升，更確認了網路對民眾的需求。

這項計畫是聖荷西市與東聖荷西聯合高中學區 (ESUHSD) 合作，是全國率先創建的一個全學區網路系統。目前聖荷西市和聯邦資金已為該計劃投入了約1400萬元的經費，到年底前Oak Grove 高中區域網絡也將投入使用，另外Mt. Pleasant 高中和 Silver Creek 高中網路將於 2023 年初投入使用，預計最終能為30萬居民提供服務。

ESUHSD 負責人 Glen Vander Zee (右1)對於與市府合作建置...
ESUHSD 負責人 Glen Vander Zee (右1)對於與市府合作建置的免費Wifi 網域深感榮幸，他表示這項計畫除了幫助低收入戶的學生再也不用擔心因無法上網問題，也幫助了許許多多民眾在生活上的需求。(圖為市府提供)

聖荷西 低收入 學區

上一則

北加囂張竊賊 盜用2殺人犯身分 冒領14.5萬失業金

下一則

平價連線計劃(ACP)22日舊金山報名活動

延伸閱讀

聖荷西擁槍沒買責任險 最高罰千元

聖荷西擁槍沒買責任險 最高罰千元
聖荷西市長選戰 2陣營民調結果相反

聖荷西市長選戰 2陣營民調結果相反
聖荷西破獲地下賭場 7人被捕

聖荷西破獲地下賭場 7人被捕
兆彩2.47億大獎 聖荷西7-Eleven售出

兆彩2.47億大獎 聖荷西7-Eleven售出
兆彩大獎2億4700萬 聖荷西售出

兆彩大獎2億4700萬 聖荷西售出

熱門新聞

Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現閩南話翻英文的示範。（翻攝自Meta）

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

2022-10-19 17:08
好市多在10/17、10/18兩天推出線上採購回饋日，採購金額滿3000即送500元採購卡。(圖擷取自好市多官網)

抗通膨 Costco推出購物滿3000元送500元

2022-10-17 15:52
買來炒菜、做鹽水雞、沙拉都非常適合的玉米筍。（數位編輯孫愛薇／攝影）

Trader Joe's好好買 北加灣區小編精選秋季十大商品

2022-10-17 17:19
甲骨文本月在灣區裁員超過200人。（美聯社）

甲骨文、拜瑪林製藥解雇近300人 灣區就業前景堪憂

2022-10-13 16:25
有一名嫌犯自稱是PG&E員工，手拿一部筆記本電腦，身著螢光色工作背心打扮成電氣工人，以此接近老婦。（記者張曼琳／電視截屏）

德利市7旬華婦遭入室痛毆洗劫 搶走畢生儲蓄

2022-10-15 02:20
矽谷灣區就有一戶人家，本月17日凌晨1時30分，透過Ring監視器錄到歹徒正在逐戶偷信箱內的物品。（民眾提供）

年底治安又變差 矽谷華人錄到歹徒逐戶偷開信箱

2022-10-17 21:23

超人氣

更多 >
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點
用這5個方法 讓家中電費月省100元

用這5個方法 讓家中電費月省100元
英相特拉斯宣布請辭 短命首相在任僅44天

英相特拉斯宣布請辭 短命首相在任僅44天
加州的建設速度比中國慢了100倍 馬斯克：沒錯

加州的建設速度比中國慢了100倍 馬斯克：沒錯