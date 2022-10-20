東聖荷西建免費Wifi 造福低收入戶
網路已經成為現代人不可或缺的必要工具，撇開追劇、電玩的需求，從找資料、找工作、社群、導航、叫車、看診….舉凡日常生活中少了網路似乎就讓人感覺個體和社會脫節。聖荷西市為了照顧低收入民眾的需求，20日宣布完成建置了全國最大的免費社區無線網路SJ Access Free Wi-Fi，預計五個網路站點可以服務東聖荷西市16萬居民。(見圖)
聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)在記者會上表示，提供民眾免費上網這個想法是從2016年就開始，當時的一項調查顯示，聖何塞約有 55% 的低收入居民沒有網路可以使用。經過疫情隔離期間，網路的需求更為明顯。市長強調在世界創新之都「矽谷」，我們有責任為我們的低收入學生和居民提供免費、可靠的網路服務。一同出席記者會的聖荷西市市立圖書館館長伯恩(Jill Bourne)表示，從2020年8月推出 SJ Access 計劃以來，數據顯示已經有超過30萬台的設備連結使用這項服務，每月平均召開超過269萬次的視訊會議。另外圖書館的筆電、I-Pad的借用也是大幅提升，更確認了網路對民眾的需求。
這項計畫是聖荷西市與東聖荷西聯合高中學區 (ESUHSD) 合作，是全國率先創建的一個全學區網路系統。目前聖荷西市和聯邦資金已為該計劃投入了約1400萬元的經費，到年底前Oak Grove 高中區域網絡也將投入使用，另外Mt. Pleasant 高中和 Silver Creek 高中網路將於 2023 年初投入使用，預計最終能為30萬居民提供服務。
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