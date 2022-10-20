北加囂張竊賊 盜用2殺人犯身分 冒領14.5萬失業金

州就業發展局表示，加州在2020年和2021年阻止了價值1200億的欺詐企圖，但未能阻止200億的欺詐行為。（取自就業發展局官網）

記者劉先進／屋崙報導

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，逮捕了涉嫌欺詐性領取失業救濟金的嫌犯伊格萊西亞斯（Brandy Iglesias）。她以自己的名義，和被定罪的殺人犯彼得森（Scott Peterson）和斯德納（ Cary Stayner）的身分，向加州就業 發展局（EDD）申請並領取超過14.5萬的失業救濟金。她在北加州的康曲柯士達縣被捕，被控10項罪名，包括重大盜竊、偽造、身分盜竊和做虛假陳述。

刑事指控稱，這些盜竊行為從2020年4月至2021年9月，歷時1年半。伊格萊西亞斯受雇於一家與聖昆廷州立監獄簽約的私人公司，透過工作，可能獲得了囚犯的個人資訊，以便作案。當時，兩個殺人犯彼得森和斯德納都關押在該監獄。

她被指控10項重大盜竊和偽造罪等重罪。根據指控，2020年6月，伊格萊西亞斯使用彼得森的名字，向州就業發展局申請1萬8562元。彼得森被判定在2002年耶誕節前夕謀殺了他懷孕的妻子和未出生的孩子，並將他們的屍體拋入舊金山灣。但法官正在決定彼得森是否須因為陪審員的不當行為而重新審判。

伊格萊西亞斯還被指控在2020年斯德納的名義，申請並領取了2萬194元的失業救濟金。斯德納供認於1999年殺害了在優勝美地國家公園觀光的三名婦女。伊格萊西亞斯還用自己的名字申請了失業救濟金。她曾於2005年在康縣因搶劫被定罪。

伊格萊西亞斯15日在康曲柯士達縣被加州懲教署（CDCR）的特工小組逮捕，並被拘留。加州司法部刑法司特別起訴科正在起訴此案。她於19日在沙加緬度高級法院被提審。

邦塔表示，「不要讓那些臭名昭著的名字分散你的注意力，讓你忽略這種犯罪真正傷害的、我們社會中最脆弱的人。州就業發展局盜竊案傷害了需要幫助的家庭，在疫情 期間沒有工作的父母，以及掙扎著要過日子的加州人。 」

州就業發展局經營著全國最大的公共福利系統之一。在過去的十年中，有2000多萬人提出了6000多萬份失業、殘疾保險和帶薪家庭休假申請。在最近的財政季度中，該局準備、列印並向客戶郵寄了4500萬份文件。在疫情的高峰期，不少人因為商業封鎖無法繼續工作，該局每天郵寄近60萬份申請文件。

在疫情的早期，加州和全國各州都經歷了史無前例的欺詐企圖。這些計畫中的絕大多數都與聯邦疫情緊急失業援助（PUA）計畫有關，該計畫缺乏傳統的州級失業保險的保障措施，並且不再有效。加州採取了許多額外的行動來阻止欺詐者，並防止數百億的進一步欺詐企圖。