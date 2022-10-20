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矽谷有13萬元無人認領款項 許多名字看起來是華裔

記者陳爍嘉／聖荷西即時報導

聖他克拉拉縣稅務和徵收部門 (Department of Tax and Collections，DTAC) 公佈了222名個人和企業的名單，這些個人和企業擁有共計13萬6912元未提現的款項。

根據稅務和徵收部門給出的一張名單，這些未認領款項的所有人名單中有不少中文名，包括Fan Shen，Hu Liang，Li-Chen Pai，Nanci Li，Sin Pen，Yuan Zhuana，Daniel Wong。姓名和索賠表格的列表可以在 www.sccdtac.org/unclaimedmonies 找到。

稅務和徵收部門是聖他克拉拉縣的中心收集機構。它收取縣部門和加利福尼亞州高等法院提供的公共援助超額支付、罰款、費用、罰款評估，或對犯罪受害者的賠償。無人認領的款項的來源通常為居民多付、重複付款、調整收費、向無法定位的受害者賠款、賠款被受害者拒收，或公司停業等各種原因。

這些資金中有一部分已在縣的信託基金中存放了 10 多年。然而，該部門嘗試將款項退回給所有人，但是由於信件被退回，支票仍未兌現，或者收款人拒收，聖縣無法歸還這些資金。

聖縣稅務和徵收部主任羅德里格斯（Margarita Rodriguez ）說，「如果個人或企業認為他們可能是無人認領的資金的所有者，我們鼓勵他們提出索賠，以便我們可以將這些資金返還給合法的所有者。我們正在努力接觸已公佈名單上的人」。

個人和企業主可以通過訪問 www.sccdtac.org/unclaimedmonies 查看他們是否在無人認領的款項名單上。如果人們認為他們可能根據公佈的姓名獲得應得的資金，他們可以通過郵件或在線提交索取表。

提交索取表時，需要提供姓名、地址、索取金額、帳號以及有效身份證件複印件和/或索取的其他證明文件。所有索賠必須在2022年12月9日之前提交。在截止日期之後，一般收款信託基金中無人認領的款項將轉移到縣基金。

如有疑問，請致電 (408) 326-1007 或發送電子郵件至 [email protected] 聯繫聖縣稅務和徵收部的財政服務部門。

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