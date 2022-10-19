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台灣生技健康交流團 參訪佛利蒙華盛頓醫院

記者李榮／佛利蒙即時報導
台灣生技健康交流團參訪佛利蒙華盛頓醫院。（記者李榮／攝影）
台灣生技健康交流團參訪佛利蒙華盛頓醫院。（記者李榮／攝影）

由經濟部國際貿易局與外貿協會主辦的台灣生技健康交流團近日訪問矽谷，除了參加台美生醫工程交流論壇以外，也拜會NVIDIA AI總部，以及佛利蒙華盛頓醫院（Washington Hospital）等。拜訪華盛頓醫院時，社區領袖、華盛頓醫院基金會成員吳欣宜，也向代表團介紹華盛頓醫院在社區的服務與目前狀況，並表示希望未來增加雙方的合作機會。

吳欣宜介紹，華盛頓醫院是東灣的重要醫院之一，已經拿到第二級的創傷中心認證，並正在擴展癌症治療中心，很榮幸能與台灣來的訪問團交流，見到台中榮總副院長吳杰亮等代表團員。到場的佛利蒙市議員邵陽也表示，非常高興地看到美台之間醫療衛生方面的平等互惠的交流與合作與日俱增，也十分感謝台灣政府過去在疫情期間對佛利蒙市政府捐贈的防護物資。

舊金山台貿中心表示，這次合作交流團除了延續美國台灣形象展的「向美國介紹台灣最優質產業」理念，也期待提升台灣ICT結合醫療產業於美國市場知名度，促成實質生技醫療產業鏈合作。拓銷亮點包括多種以醫療影像大數據為基礎所開發之人工智慧模型，結合台灣的ICT軟、硬體產品，例如Taiwan AI Labs的肺癌DeepCheX-AI、倍利科技肺部病徵判讀系統及醫守科技DRG最適性判別軟體。另外，台灣遠距醫療整合平台如杏澤五官鏡、博鑫5G遠距生理監測儀，也有到美國開拓市場的潛力，協助改善慢性疾病、以及貧困比重較高且醫療量能不足鄉村地區的醫療服務品質。

台貿中心指出，這次訪問團中生技醫藥類參團廠商同樣是本次交流的主軸。包含研發抗癌新藥開發技術的朗齊生物，以及樂迦生技創建亞洲最大的細胞治療工廠，專注於細胞業者的委託生產製造。另外，亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證的國光生技，是流感疫苗製造公司，更是台灣唯一符合最新PIC/S GMP規範的人用疫苗生物製劑廠。

醫院方面，台中榮總及台北醫學大學附設醫院帶來人工智慧的預警重症監視系統、北醫則有椎穩強脊椎穩定裝置及智慧內視鏡光源，以及再生醫療技術治癒小兒腦麻患者。

流感疫苗 AI 人工智慧

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