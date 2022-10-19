台灣之光 Meta推人工智慧 祖克伯可用「台語對答」

Meta創辦人兼執行長查克柏格首次公布人工智慧口語翻譯機器人，由來自台灣的工程師表現台語翻英文的示範。（翻攝自Meta）

臉書 母公司 Meta 本月19日宣布推出了口語翻譯系統（人工智慧 機器人），Meta創辦人兼執行長查克柏格首次上線與機器人和員工對談，Demo的居然是台語。主要原因是負責翻譯演算法的Meta工程師，就是來自台灣，成為台灣之光！

查克柏格在影片中說英文，來自台灣的Meta工程師陳鵬仁用台語對話，透過機器人，兩人溝通無礙，且翻譯都非常道地。

Meta在官方網站表示，語音溝通有助於打破藩籬，讓大家一起交流，無論身在何處，即使在元宇宙 亦然。Meta指出，將閩南語譯成英語的這個新系統，是第一個由人工智慧驅動「為非書寫語言開發的語音翻譯系統」。

康乃爾大學資訊科學博士生侯宗佑分析，這個系統最酷的地方就是，通常翻譯系統都是文字對文字，這是「全世界第一個直接口語對口語的翻譯系統」， Meta 選擇以台語（Hokkien，福建話）這個以口語為主的語言，主要原因也是因為負責翻譯演算法的陳鵬仁來自台灣，且努力推廣台語，甚至很用心找台語教材讓自己的小孩練習母語。