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矽谷FASCA首辦僑社元宇宙活動 青年創意超吸睛

記者江碩涵／灣區即時報導
XRSPACE的GOXR所提供元宇宙（Metaverse）安排「FASCA舞獅競賽元宇宙」，與學員一同透過3D互動虛擬技術與遊戲，增進對舞獅文化認識。（金山灣區僑教中心提供）
XRSPACE的GOXR所提供元宇宙（Metaverse）安排「FASCA舞獅競賽元宇宙」，與學員一同透過3D互動虛擬技術與遊戲，增進對舞獅文化認識。（金山灣區僑教中心提供）

金山灣區僑教中心、海外青年文化大使協會（FASCA）金山灣區分會及XRSPACE聯合本月16日晚間舉辦「FASCA舞獅競賽元宇宙」活動，藉由時下最夯的「元宇宙」（Metaverse）新科技，透過3D虛擬實境空間，引導FASCA學員設計元宇宙活動，這也是FASCA首度結合Metaverse第一個元宇宙活動，學員開心規劃設計及熱心參與，讓學習場域更加活潑有趣。

金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑表示，為擴增海外青年志工量能，由金山灣區文教中心和FASCA諮詢導師共同規畫僑社及文化培訓系列活動，增進僑民青年對僑社事務及台灣認識，繼第一季「慶元宵」及第二季「迎端午」後，再度規畫第三季「舞獅觀摩賽」。

金山灣區分會舞獅隊經聘請專業講師培訓以來，已受到僑界肯定與邀約，為能加強學員對於台灣獅傳統文化典故及民間習俗認知，本月16日晚間採用XRSPACE的GOXR所提供元宇宙（Metaverse）安排「FASCA舞獅競賽元宇宙」，與學員一同透過3D互動虛擬技術與遊戲，增進對舞獅文化認識。

該場元宇宙活動由Senior FASCA王佑文統籌，與本年FASCA隊長蔡秉諺、去年隊長呂晧文共同規畫。王佑文、蔡秉諺及呂晧文首先帶領FASCA學員體驗元宇宙平台，並在元宇宙空間辦理「舞獅知識王」競賽搶答活動。

FASCA參與學員開心操作元宇宙空間自行設定的虛擬人物爭相搶答，不僅加深學員對臺灣傳統文化之認識，亦增加活動學習樂趣，接下來進行「舞獅競賽預測活動」，FASCA參與學員開心地觀賞元宇宙展間所展示的FASCA歷年來舞獅培訓及參與僑團活動照片，同時紛紛投票預測即將進行之「舞獅競賽」冠軍隊伍，學員們逗趣操作自己元宇宙空間之虛擬人物跳舞、拍手及按讚，現場歡笑聲不斷。

當天FASCA諮詢導師陳安東、蘇淑蓉、劉麗鋓、吳季芳、李娜亞都全程參與這項元宇宙活動。五位諮詢導師們表示，「元宇宙」概念今年開始蔚為風潮，讓遊戲創意與樂趣融入學習歷程，非常有創意，感謝中心帶入XRSPACE的GOXR，也感謝XRSPACE專員Viola協助。

看著FASCA同學自己學著規畫設計元宇宙活動，也藉由活動規畫相互成長，五位諮詢導師表示，未來將帶領FASCA設計自己的元宇宙展間，也期許學員透過學習充實自我，將饒富意義與有趣的台灣文化推廣到學校與社區。

金山灣區FASCA首辦元宇宙活動，全員合照。（金山灣區僑教中心提供）
金山灣區FASCA首辦元宇宙活動，全員合照。（金山灣區僑教中心提供）
金山灣區FASCA首辦元宇宙活動，青年創意吸睛百分百。（金山灣區僑教中心提供）
金山灣區FASCA首辦元宇宙活動，青年創意吸睛百分百。（金山灣區僑教中心提供）

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