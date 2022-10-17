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校園槍擊後 「小馬」成為學校心理醫生 撫慰學生

記者劉先進／屋崙即時報導
BayTech公立特許學校初中部的心理醫生有一隻小馬，幫助學生撫平槍擊後的心理創傷。（弗羅斯特供圖）
BayTech公立特許學校初中部的心理醫生有一隻小馬，幫助學生撫平槍擊後的心理創傷。（弗羅斯特供圖）

屋崙King Estate complex校區的兩所高中9月28日發生校園槍擊案，6人中彈，其中2人為學生。校區內的BayTech公立特許學校也受槍擊影響，有學生一度不敢回來上課。學校初中部校長弗羅斯特（Cesley Frost）表示，學校有一位心理醫師養了一匹小馬。這匹馬從今年起常跟著主人在學校走來走去，成為全校「明星」。學生不時走過去拍拍牠，說說話。心理醫師趁機「潤物細無聲」的給學生做不易察覺的心理治療，撫平在槍擊事件中的心理創傷。

自從槍擊事件後，King Estate complex校區的安保工作明顯嚴密起來。本報記者發現，步行或開車進入BayTech學校的正面停車場，有保安仔細查問，確定訪客來歷後才放行。

弗羅斯特說，以前學校有一個保安，如今增加到三個，希望將提升到四人。從今年開始，學校的一個心理醫師，將自己飼養的寵物小馬帶進學校，馬兒就成為全校的明星，也算兼職心理醫師。「學校不用狗狗是有意為之，因為很多孩子，尤其是住在市中心的孩子，都有與狗打交道的負面經歷，且受過創傷，比如看到狗瘋狂打架，被狗咬過。類似比特犬的狗（攻擊人）。另外，狗行動迅速突然，會跳躍和吠叫。而小馬不會有類似動作。」

小馬在校園內有一個馬廄，主要在學校開放空間、空地上活動。在校園槍擊發生後，更多學生來找小馬尋求心理安慰。學生們通常在午餐時過去摸馬，「他們會透過與小馬交流，接受一些治療。當然，小馬的主人、心理醫師在旁邊，當學生與小馬交談時，為學生提供諮詢服務。但是，學生幾乎沒有意識這種治療的存在，因為他們在撫摸小馬時分心了。」

她說，雖然心理醫師沒有坐在辦公室和孩子們在一起，但在校園內有美麗的果樹、花園和動物的開放空間中，給孩子療癒，頗有作用。10月8日，學生回校領取背包時，小馬也在這裡。很多學生開始撫摸牠，有助於緩解緊張或焦慮，「那天，小馬在校園中跑來跑去，很多人高喊著，『我們需要牠！』家長把馬兒牽到身邊來，孩子們都很開心。」

除了透過小馬做的心理治療，學校還有輔導員，有藝術班，透過外部諮詢師幫助學生。學校還設置了課後計畫、選修課等。「體育活動非常有療效，我們這裏有相當多的運動隊，特別是對於一所小型特許學校來說。幾乎所有的學生都在參加體育運動。」

弗羅斯特說，考慮到大規模校園槍擊的可能新，學校此前每月都有躲避槍擊演習，今後還會繼續加強。「我們召開了家長會，與家長討論發生了什麼，學校計畫是什麼。學校甚至改變了家長接送、放下孩子的地點，以前不允許到學校後面來，現在可以了。這是一個很大的變化。」

屋崙華埠社區此前也決定捐贈400個相同顏色的背包給校區內的BayTech公立特許學校初中和高中部，學生背上同顏色的書包，能在槍擊等緊急情況下，快速辨認，有利於疏散。屋崙華促會（OCIC）理事會成員莊錦鎮（Stewart Chen）表示，募捐目標基本達成。也希望透過此舉，幫助學校恢復信心，重返校園。

BayTech公立特許學校初中部的心理醫生有一隻小馬，幫助學生撫平槍擊後的心理創...
BayTech公立特許學校初中部的心理醫生有一隻小馬，幫助學生撫平槍擊後的心理創傷。（弗羅斯特供圖）
BayTech公立特許學校初中部的心理醫生有一隻小馬，幫助學生撫平槍擊後的心理創...
BayTech公立特許學校初中部的心理醫生有一隻小馬，幫助學生撫平槍擊後的心理創傷。（弗羅斯特供圖）
BayTech公立特許學校受槍擊影響，有學生一度不敢回來上課。該校初中部校長弗羅...
BayTech公立特許學校受槍擊影響，有學生一度不敢回來上課。該校初中部校長弗羅斯特（Cesley Frost）表示，學校有一隻小馬，給學生做心理治療。（記者劉先進 ／攝影）

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