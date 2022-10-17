家長注意 矽谷5至11歲兒童二價新冠加強針已到貨

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪呼籲居民接種新版新冠疫苗加強劑（記者陳爍嘉/翻攝）

聖他克拉拉縣於17日在聖荷西 市舉行記者會，宣布5到11歲兒童專用的新版新冠疫苗 加強針已於今天早晨被運送到聖縣。大約在近日晚間，聖縣將開始接受5到11歲兒童新版新冠疫苗加強針的接種預約。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）表示，聯邦食品藥品監督管理局（FDA ）已批准了5到11歲兒童專用的新版二價新冠疫苗加強針，並獲得了聯邦疾病防控中心（CDC）的核准。在接種完上一針新冠疫苗的至少兩個月以後，5歲以上的兒童便都可以接受新版加強針的注射了。

柯迪介紹道，這個新版新冠加強針可以防止人們因重症而住院甚至死亡，特別是對於50歲以上的居民。另外，這個新版加強針可以減少居民患上長新冠（Long Covid）的風險，我們目前還沒有具體的統計數字來證明這個益處，但是它大約有50%至85%的機率能夠幫助人們減少長新冠的風險。新版加強針能為人們帶來更廣泛的保護，並且預防病毒感染的有效持續時間會比普通的疫苗更長。

如果人們不幸在接種加強針後依然感染上了新冠，這個加強針也還能夠縮短他們的生病時長，並減輕他們的症狀。所以居民應該為自己和家人預約接種新版新冠加強針。

柯迪強烈建議所以符合條件的居民都去接受新版疫苗加強針的接種。目前聖縣只有11%的符合條件的居民接受了新版的二價疫苗加強劑。柯迪在記者會上拍著桌子提醒居民，我們都有必要接受新版新冠加強針的接種，尤其是50歲以上的居民。

新批准的新冠疫苗加強劑接種可在 www.sccfreevax.org 上進行預約。