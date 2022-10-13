加州首創地震警示系統 防範地震很有效

地震警報系統項目主管蘭貝斯站在地震模擬拖車前（記者陳爍嘉/攝影）

加州在創建全國首個地震 警報系統，並鼓勵加州人做好地震準備的基礎上，加州州長緊急服務辦公室 (California Governor’s Office of Emergency Services，簡稱 Cal OES) 正在舉辦一場全州巡迴演出，配備地震模擬拖車，被稱為大加州震動之旅。

10 月 20 日是國際大震動日（International ShakeOut Day），其使命是教育公眾了解在發生地震時立即採取行動的重要性。在國際大震動日之前，數百萬加州人將參加地震演習，加州州長緊急服務辦公室和其他地區的合作夥伴正在帶頭為加州六個城市提供拯救生命的地震防備技巧，同時展示提供真實地震感的模擬器。大加州震動之旅於10月13日巡迴到中半島門羅公園市，工作人員通過拖車的地震模擬器，為民眾提供了體驗模擬7.0級地震的機會。

當記者坐進中半島門羅公園市地震模擬拖車內的體驗座椅後，工作人員打開地震模擬器。 7.0級的地震強度比想像中更加強烈，模擬開始時，拖車內的裝飾品都會隨著震動瘋狂搖擺。可以想像若是真實的地震發生，居民家中未被固定妥當的家具雜物，甚至是整個房屋都有可能會被震落，可能會對居民，特別是兒童或動物造成生命威脅。

地震模擬拖車內的座椅上沒有配備安全帶，只有一個位於座椅右側的小握柄可供記者勉強保持平衡。 7.0級的震動強度讓體驗者根本沒有辦法騰出手來拍照，如果相同的震動強度發生在真實生活中，處於室內的居民只能靠爬行讓自己移動到安全的位置。但是強烈的震感給人帶來的陌生感，衝擊感和緊張感，可能會導致真正事發時居民無法像平時一樣冷靜且快速地思考，所以居住在地震帶的居民還是應該提前規劃好地震時的應急準備和撤退路線。

美國各地的醫療和急救組織一致認為，「跌下、找掩護和抓牢」是減少地震期間人員傷亡的一種手段。該方法包括跌倒在地，蓋住頭部或身體，最好是躲到桌子底下，並抓住家具。

加州州長緊急服務辦公室、加州大學柏克萊 分校和美國地質調查局於2019年合作推出了全美第一個全州範圍的地震預警系統——MyShake APP。一直以來，包括少數族裔社區在內的弱勢社區更容易受到地震和其他自然災害的影響。MyShake APP這類型的資源可以幫助加州所有社區都能收到實時地震速報,讓大家在災害來臨時把握分秒逃生機會。該系統可以快速偵測到高震級地震,並在地震發生時,通過警報系統提醒相應地區的加州居民即時採取保護措施。