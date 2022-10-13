加州改善殘障通道法通過 華裔眾議員李天明獲肯定

13日聖荷西市府前舉辦的第14屆年度殘疾意識日，現場有數十個攤位服務殘疾人士，更了解社會上有哪些資源可以協助他們。(記者熊移山/攝影)

今年3月由華裔加州眾議員 李天明（Alex Lee）提出的AB 2164法案-殘疾人通道：認證通道專家計劃 (Disability access: certified access specialist program: funding.)在9月底已經由州長紐森簽署通過。13日聖荷西 市府前舉辦的第14屆年度殘疾意識日(Disability Awareness Day)，市長李卡多特別邀請李天明到場，將這一個好消息正式公布給民眾。

AB 2164這項法案的起因是加州數百家小型商家因為店內通道和無障礙設施問題，被起訴違反殘障人士法案（Americans with Disabilities）因而讓每個店家損失數萬元的和解或是訴訟費用。為此李天明提出的法案是從現有的殘疾通道和教育循環基金(Disability Access and Education Revolving Fund簡稱 DAERF)拿出部分基金來協助小型商家改善店內無障礙設施。李天明在會場上表示，這是一個雙贏的法案，不僅讓這些小型店家能合乎聯邦法規繼續生存下去，也讓行動不便的殘疾人士更能安心的去每一個店家消費。

李天明進一步解釋，DAERF是加州每位商家申請或更新使用執照要繳交一筆4元的費用，原本就是用於協助殘疾人士的社會福利，但是因為基金使用限制門檻很高，所以多數市府單位都有餘額。為此州政府原本計畫從2024年起將徵收費用修改為1元，AB 2164法案則是將徵收費用持續保持4元，用於補助商家修繕店內無障礙設施。以聖荷西為例，在法案通過後已經核准部分商家的申請案，最高無償補助8千元。