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北加屋崙美麗湖6個電車快速充電樁落成 便利附近居民

記者張曼琳/屋崙即時報導
新設置的充電站為屋侖市府和電動車充電網路公司EVgo合作打造。（記者張曼琳/攝影）
新設置的充電站為屋侖市府和電動車充電網路公司EVgo合作打造。（記者張曼琳/攝影）

今（12）日上午，位於屋崙美麗湖附近，最新的電動汽車快速充電站正式啟用。站內共有6個快速充電樁，地點在Lake Park Ave 519號高速橋下方，為住在附近公寓的電動車司機提供快捷、便利的基礎設施。

新設置的充電站為屋侖市府和電動車充電網路公司EVgo合作打造，令該市的公共充電樁增至235個，以支持日益增長的電動汽車充電需求。充電站內的共有6個200kw快速充電樁，依照不同的電車能力，可在15至45分鐘內，為電車充電量至80%。

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）、市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）均前來，為該快速充電站的落成表示慶祝。薛麗比表示，自2020年通過公平氣候行動計劃以來，屋崙市在應對氣候危機方面取得重大進展。她認為，本次充電樁單落成，展示政府落實承諾，將屋崙的居民並且包括租客，都納入了這一重大轉變。

市議長勵琪表示，很高興見到充電站，在美麗湖附近繁華的商業區落成。她強調：「新增的充電站，不僅幫助附近居民更方便的為車輛充電，也提升了他們使用便利設施的能力，支持城市公平和可持續目標。」

市議長勵琪（中）表示很高興見到充電站，在美麗湖附近繁華的商業區落成。（記者張曼琳...
市議長勵琪（中）表示很高興見到充電站，在美麗湖附近繁華的商業區落成。（記者張曼琳/攝影）
市長薛麗比（中）表示，自2020年通過公平氣候行動計劃以來，該市市在應對氣候危機...
市長薛麗比（中）表示，自2020年通過公平氣候行動計劃以來，該市市在應對氣候危機方面取得重大進展。（記者張曼琳/攝影）
在Lake Park Ave 519號高速橋下方，設置了6個快速充電樁。（記者張...
在Lake Park Ave 519號高速橋下方，設置了6個快速充電樁。（記者張曼琳/攝影）

屋崙 電動車 汽車

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