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勇士格林重拳KO隊友 不會禁賽 教頭稱「勇士最大危機」

記者劉先進 ／舊金山即時報導
格林在訓練中打倒隊友，已被罰款，不會禁賽。
格林在訓練中打倒隊友，已被罰款，不會禁賽。

幫助勇士四次奪冠的格林，在訓練中和普爾（Jordan Poole）起衝突，一記重拳擊倒普爾，且視頻被曝光，引起軒然大波。格林曾宣布無限期離隊。教頭柯爾在11日晚的賽後記者會表示，「這是我執教勇士以來，球隊最大的危機。」格林已被罰款，不會禁賽，將在13日歸隊訓練，會參加勇士14日的季前賽。但他拒絕透露罰款金額。

在11日的季前賽中，勇士替補陣容131比98狂勝波特蘭拓荒者，但賽後媒體關注點並非戰果，而是格林何時回歸。柯爾在記者會上開宗明義的說，格林將在周四13日回歸訓練，已經被罰款，不會被禁賽，預計14日參加勇士最後一場對陣丹佛金塊的季前賽。「我們花了一周的時間與組織中的所有關鍵人物討論，包括普爾和格林，所有球員，工作人員，總經理邁爾斯（Bob Myers），有很多的對話是一對一的討論，且只有球員的討論，你能想到的所有不同的組合都有可能。」

柯爾說，邁爾斯和他非常瞭解球員，針對格林的處罰，是在評估了一切之後，讓勇士繼續前行的最好方式。「無論你在這樣的情況下做出什麼決定，都不會是完美的。這是自從我上任以來以來最大的一次危機，事態很嚴重。我們並不完美，邁爾斯和我多年來肯定犯過錯誤，但我們要依靠過去九年一起擁有的經驗。並相信這是對團隊最好的決定。格林已被罰款，但我不會談論罰款金額。」

2018年11月對陣快艇，杜蘭特希望格林傳球，後者不予理會，最終比賽輸掉，兩人爆吵。事後，格林提及杜蘭特將成為自由球員一事，最終被禁賽一場。這也成為杜蘭特遠走紐約的導火索之一。為何此次格林不禁賽？

柯爾解釋說，每一種情況都完全不同。「我們不會在真空中看待一切。說，當時你這麼處理，如今也要同樣處罰。我們希望，球隊已在球迷群中積累（處理類似情況）足夠的經驗。在過去的十年中，人們可以信任球隊，我們在這個決定上花了很多心思。正如我所說，這是我們抬頭前行的最佳方式。對話很重要，特別是那些涉及格林和普爾的對話。當邁爾斯和我評估了一切，我們決定，這是最優選擇。」

柯爾還強調，普爾和格林聚在一起，有一次不錯的討論。他稱讚普爾是個非常成熟的年輕人。「普爾在籃球方面有職業道德，也有能力，他的新秀賽季粗糙，但非常努力，獲得如今的位置。這需要比天賦更多的東西。媒體也報導了，衝突發生後，他又訓練了一個小時，（在季前賽）連得15分，表現得很冷靜，他願意翻篇前行。」

柯爾說，對勇士建立的連續性和文化感到非常自豪，但這種文化已經被此事破壞，須努力修復它。「我們必須在內部努力工作，試圖恢復所需要的氛圍，找到比賽的美妙之處和快樂，在團隊中尋找與目標和集體的關係。就像去年（奪冠）的經歷一樣。你不能只靠天賦贏得冠軍。它需要化學反應，需要集體意志和信任，這一點必須重建。」

柯爾說，他對格林和普爾衝突視頻洩露出來非常惱火。這導致了輿論風暴狂襲，「如果你能在內部處理事情，那就容易多了。我對洩密事件感到憤怒。和格林共事多年，我們有很多磨合的機會，一起贏過冠軍，也一起在奪冠失敗。大家一起經歷了非常多的事情。我信任他。他通過這次事件打破了信任。即使有懷疑，但我還是認為他值得信任（benifit of doubt），因為他已經聽到了這些，團隊也有同樣的感覺。所以他知道他需要重建信任。」

教頭柯爾在11日晚表示，格林打人、且視頻被曝光一事，是他執教勇士以來，球隊最大的...
教頭柯爾在11日晚表示，格林打人、且視頻被曝光一事，是他執教勇士以來，球隊最大的危機。球隊的處罰是，格林被罰款，不會禁賽。（記者劉先進 ／攝影）
普爾在上賽季成長明顯，隊友稱讚他的能力。（記者劉先進 ／攝影）
普爾在上賽季成長明顯，隊友稱讚他的能力。（記者劉先進 ／攝影）

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