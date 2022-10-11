史丹福數據科學家 為醫療保健的公平創建AI

史丹福健康護理系統的首任首席數據科學家尼甘沙（圖片取自學校官網）

在過去的幾十年中，醫療保健系統通過電子健康記錄、日誌記錄、與疾病相關的基因畸變、藥物相互作用、癌症 治療的成功率等，積累了大量的患者數據。現在，能夠訪問這些健康信息寶庫的醫生和研究人員正處於一個轉折點：通過人工智能 ，預測患者健康結果。

史丹福大學生物醫學 數據科學和醫學教授，史丹福健康護理系統的首任首席數據科學家尼甘沙（ Nigam Shah）認為，現在是讓這項技術廣泛應用，防止在對患者的護理中出現偏見的時候了。

尼甘沙表示，疾病的自動檢測或評估可以節省醫護人員的時間和醫院的錢，同時保持良好的護理標準。我們必須制定指導方針，以確保系統以正確公平且公正的方式進行運轉。

在診所中使用人工智能，能夠幫助醫師利用大數據為患者的疾病提供更多預測性醫療結果。比如具有某種突變的癌症患者使用藥物A的治療效果比藥物B更好嗎？ MRI的某些影像特徵是否表明了某種疾病的症狀？皮膚上的病變看起來是癌變嗎？

就像在常規臨床護理中一樣，由算法推斷出的護理方式必須不會偏向某些種族或性別，能夠保證所有患者都能得到公平的治療。為此，尼甘沙等研究人員通過健康人工智能聯盟（the Coalition for Health AI）於多個機構進行合作，正在製定和簡化人工智能公平性的指導方針。