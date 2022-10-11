舊金山通訊塔維護 惹爭議

位於舊金山雙子峰附近的蘇特洛塔 Sutro Tower。（美聯社圖）

舊金山 建築規畫部門將於10月13號投票對蘇特洛塔Sutro Tower的建築規畫。一種規畫方案是為了增加塔身的地標性建設與穩固，計畫在塔身外加30萬磅重的外貼片，另外一種規畫是保持原貌，只進行外立面的正常維護。為此華裔 社區民眾強烈反對貼片方案，並簽字上書，呼籲制止該方案。

蘇特洛塔比Salesforce塔還要高，是舊金山灣區 10家電視台，3 個FM廣播電台、衛星和有線電視提供商以及近20家手機信號的發射塔，也是灣區最顯眼的地標。高977 英尺的鋼塔上的天線，可以安全地為整個舊金山灣區的電視台和廣播電台提供清晰的信號； 為公共安全、交通和其他機構或私人供應商提供必要的通信服務； 以及新興技術的獨特、不間斷的傳輸機會。

反對增加貼片方案的華裔社區民眾趙先生表示，如果加了30萬磅外貼片，以舊金山的氣象和多數的地域，如遇大風天氣或是地震等自然災害，貼片的跌落或給周圍社區帶來更嚴重的二次傷害，且塔身太重有可能會讓塔傾倒。這樣的話整個舊金山灣區的電視或是手機信號都會收到干擾。

據了解，信號塔附近還有近千家私人住宅，和一所小學。這也是周圍社區民眾與華裔民眾所擔心的地方，並稱不想因為美觀而危及社區民眾的安危。

支持增加貼片方案的鑽石山社區的華裔居民趙明心表示，既然政府部門決定採用貼片方案，就是已經對此方案進行了安全評估以及風險控制。蘇特洛塔已經是舊金山地標性的高度和景觀，使其美化，吸引更多遊客，增加社區的知名並沒有什麼不好。

據社區民眾反應舊金山建築規劃部門，傾向於採用維塔身增加30萬磅貼片的方案，以讓蘇特洛塔看起來更美觀。截止到發稿前並未收到來自舊金山建築規畫局對於此事的回應。