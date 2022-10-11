我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防隕石撞地球 NASA成功「撞歪」小行星 人類創舉

王力宏停工近1年 出門挑「愛的禮物」近況曝光

金山任命官員先簽辭職信 市議會：侮辱城市憲章

記者張曼琳／舊金山即時報導
第九區市參事盧凱麗。（記者張曼琳/攝影）
第九區市參事盧凱麗。（記者張曼琳/攝影）

上月底，自媒體爆出舊金山市長布里德（London Breed）要求超過40名被其任命的官員，簽下未註明日期的辭職信，引發極大爭議，現證實至少有49封辭職信。

今（11）日早10時，為調查本次辭職信風波舉行特別聽證會，第五區市參事潘正義（Dean Preston）、第一區華裔市參事陳詩敏（Connie Chan）、第九區市參事盧凱麗（Hillary Ronen）出席聽證會，輪流質問市長辦公室幕僚長埃爾斯本德（Sean Elsbernd ），凸顯市長與進步派市參事間的緊張關係。

曾被要求在辭職信上簽字的委員之一，舊金山警察委員會委員博斯通（Max Carter-Oberstone）在聽證會上表示，簽署的一封未註明日期的辭職信是他再次任命的「先決條件」，並被告知所有委員都簽署了此類信件，認為此舉是為旨在「保護市長免於承擔公共責任」並「削弱委員的獨立性」，稱市長「直接侮辱了舊金山憲章」。根據城市法律，市長必須獲市參事會許可，才能罷免其任命的警察委員。

市長辦公室幕僚長埃爾斯本德，否認簽署辭職信為任命先決條件，表示其意圖是「從不」是為了在政策分歧情況下，利用這些辭職信，還說：「信件是為（防止官員）瀆職或不法行為的情況而起草。」強調：「這不是任命的條件，因為很多被任命官員在被要求時，並未簽字。」

聽證會最後，潘正義宣佈將會有後續聽證會，尚未決定日期。同時，他正在等待數百名市長任命委員對他們是否要求在辭職信簽名？以及為和這樣做？問題進行回覆。潘正義也向本報稱，通過本次聽證會「我們瞭解了更多的信息，收到了所有的辭職信，」表示，重要的是瞭解委員簽署辭職信做法的廣泛性和透明度，並確保不會在未來再次發生。

市參事潘正義（中）、第一區華裔市參事陳詩敏（左）、第九區市參事盧凱麗（右）出席聽...
市參事潘正義（中）、第一區華裔市參事陳詩敏（左）、第九區市參事盧凱麗（右）出席聽證會，輪質問市長辦公室幕僚長，凸顯市長布里德與部分進步派市參事間的緊張氣氛。（記者張曼琳/攝影）
本月初市長布里德參加媒體活動。（記者張曼琳／攝影）
本月初市長布里德參加媒體活動。（記者張曼琳／攝影）
市參事陳詩敏在會上多次發問。（記者張曼琳／攝影）
市參事陳詩敏在會上多次發問。（記者張曼琳／攝影）
市長辦公室幕僚長埃爾斯本德，否認簽署辭職信為任命先決條件。（記者張曼琳／攝影）
市長辦公室幕僚長埃爾斯本德，否認簽署辭職信為任命先決條件。（記者張曼琳／攝影）
埃爾斯本德表示其意圖是「從不」是為了在政策分歧情況下，利用這些辭職信。（記者張曼...
埃爾斯本德表示其意圖是「從不」是為了在政策分歧情況下，利用這些辭職信。（記者張曼琳／攝影）
警察委員會委員博斯通在聽證會上表示，簽署的一封未注明日期的辭職信是他再次任命的「...
警察委員會委員博斯通在聽證會上表示，簽署的一封未注明日期的辭職信是他再次任命的「先決條件」。（記者張曼琳／攝影）
市參事潘正義（左）和陳詩敏（右）在聽證會期間私下討論。（記者張曼琳/攝影）
市參事潘正義（左）和陳詩敏（右）在聽證會期間私下討論。（記者張曼琳/攝影）
市長辦公室幕僚長埃爾斯本德被輪番質問，凸顯市長布里德與部分進步派市參事間的緊張氣...
市長辦公室幕僚長埃爾斯本德被輪番質問，凸顯市長布里德與部分進步派市參事間的緊張氣氛。（記者張曼琳/攝影）

舊金山 警察 罷免

上一則

巨人隊僱新總經理 休斯頓太空人助理教練進管理層

下一則

舊金山通訊塔維護 惹爭議

延伸閱讀

11月選舉 選票寄出 選民勿忘登記

11月選舉 選票寄出 選民勿忘登記
博徹思下台 金山新地檢長謝安宜 治安新氣象

博徹思下台 金山新地檢長謝安宜 治安新氣象
市長布里德：毒品正摧毀舊金山 須更積極逮捕毒販

市長布里德：毒品正摧毀舊金山 須更積極逮捕毒販
布里德簽署 「岡州旅厝」列古蹟 埋有萬具先民遺骨

布里德簽署 「岡州旅厝」列古蹟 埋有萬具先民遺骨
舊金山市長布里德兄長訴案 辯方促地檢長謝安宜迴避

舊金山市長布里德兄長訴案 辯方促地檢長謝安宜迴避

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

2022-10-07 02:00
加州人轉向購買電動車，不須燃油也無須換油，有助防止地球出現災難性升溫，卻加速了加油站的衰退。(Getty Images)

2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕

2022-10-06 15:18

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
詐騙橫行 地產經紀成最大狩獵目標

詐騙橫行 地產經紀成最大狩獵目標
社安金明年漲幅估達9% 400萬兒童也受惠

社安金明年漲幅估達9% 400萬兒童也受惠