金山任命官員先簽辭職信 市議會：侮辱城市憲章

第九區市參事盧凱麗。（記者張曼琳/攝影）

上月底，自媒體爆出舊金山 市長布里德（London Breed）要求超過40名被其任命的官員，簽下未註明日期的辭職信，引發極大爭議，現證實至少有49封辭職信。

今（11）日早10時，為調查本次辭職信風波舉行特別聽證會，第五區市參事潘正義（Dean Preston）、第一區華裔市參事陳詩敏（Connie Chan）、第九區市參事盧凱麗（Hillary Ronen）出席聽證會，輪流質問市長辦公室幕僚長埃爾斯本德（Sean Elsbernd ），凸顯市長與進步派市參事間的緊張關係。

曾被要求在辭職信上簽字的委員之一，舊金山警察 委員會委員博斯通（Max Carter-Oberstone）在聽證會上表示，簽署的一封未註明日期的辭職信是他再次任命的「先決條件」，並被告知所有委員都簽署了此類信件，認為此舉是為旨在「保護市長免於承擔公共責任」並「削弱委員的獨立性」，稱市長「直接侮辱了舊金山憲章」。根據城市法律，市長必須獲市參事會許可，才能罷免 其任命的警察委員。

市長辦公室幕僚長埃爾斯本德，否認簽署辭職信為任命先決條件，表示其意圖是「從不」是為了在政策分歧情況下，利用這些辭職信，還說：「信件是為（防止官員）瀆職或不法行為的情況而起草。」強調：「這不是任命的條件，因為很多被任命官員在被要求時，並未簽字。」