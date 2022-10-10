訂位必須找門道的法國洗衣店 真的值得花大錢去吃嗎

調查發現，大多數人認為花大錢到米其林三星餐廳法國洗衣店用餐並不值得。（Getty Images）

擁有近30年歷史的米其林三星 餐廳法國洗衣店（French Laundry），一直是美國最熱門的餐廳之一，在網路上搶著預約這家餐廳的人不計其數。法國洗衣店不接受不速之客，只接受訂位，每個月第一天上午10時準時開放訂位。

新冠疫情爆發後，預約法國洗衣店變得比過去更困難。舊金山紀事報（Chronicle）美食 記者發現，在像臉書 和Reddit等第三方網站上，有專門買賣法國洗衣店訂位的頁面，兩人訂位的轉讓收費雖然高達300元，但從成交的速度看來，顯然許多人認為這筆費用值得。

紀事報記者認為，從物質層面和社會資本層面上來看，一般用餐者必須努力工作累積財富，才有機會到這裡用餐。因此，除了美食，法國洗衣店還提供了一種特殊體驗的感覺，這和花1400元買NBA籃球場邊座位看柯瑞（Steph Curry）在眼前投進一個三分球見證非凡是一樣的道理。

在臉書的法國洗衣店訂位團體中，有人質疑這種體驗到底值不值得，或許這是訂不到位的人的酸葡萄心理。但是，紀事報記者朝聖後不諱言，有些餐點吃起來「平淡無奇」，讓她很失望，即使是甜點也沒有想像中應該有的「火花」。

因此，紀事報發起了一項調查，詢問讀者是否認為去法國洗衣店吃350元的品嘗菜單是值得的。

紀事報在推特和其網站上發起了調查。數據顯示，在超過1萬5000名參與這項調查的推特用戶中，高達74%的人認為不值得，只有26%的人認為值得。紀事報網站的調查結果較為溫和，約60%的人認為不值得，40%的人認為值得。

一些紀事報讀者認為，法國洗衣店「過時」、「被高估」，提供的菜色像「大飯店出品」，與其他米其林三星餐廳「相形失色」。有些人則認為，法國洗衣店仍是美國美食界重要的組成元素，年輕廚師在這裡被訓練為明日之星，餐點依然「特別」且「美麗呈現」。