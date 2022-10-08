亞裔領袖支持謝安宜競選連任舊金山地檢長

多位民選官員與華裔代表出席會議。（記者李怡╱攝影）

在11月即將到來的期中大選決選中，因地檢長一職關乎民眾的安危備受關注，尤其是亞裔 社區的關注，每位選民都希望選出一位能保障社區公共安全的地檢丈。多位傑出亞裔領袖7日以個人的名義組織舉辦了支持地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）競選連任籌款活動。

會議由前舊金山 市長勃朗（Willie Brown）、僑界人士劉宇環(Peter Liu)、林志斯（Louis Lam）參與主辦，伍宗德（Dennis Wu)、George Lam、Irene Li、Raymond A、Buenaventura、David Yang協助共同舉辦。舊金山聯合學區教育委員徐安、第四區市議員候選人殷嘉立、屋崙華埠 商會主席陳錫鵬、薩拉度加市議員趙嬿、舊金山第六區市議員麥德誠代表、亞裔社區領袖商界代表等百餘位嘉賓出席。

謝安宜於今年6月由市長布里德委任為舊金山地長官。她是非裔和拉美裔，也是此次地檢長競選選票上，唯一一個在地檢處擔任檢控律師經驗的候選人。她曾在地檢處工作七年，負責起訴輕罪、家庭暴力、謀殺，及擔任仇視犯罪起訴負責人。

謝安宜表示，參加競選的原因是她相信這份工作不是搞政治，而是維護受害人的權益。自她上任後在地檢處進行了大力改革，提出多項新政和新任命。她希望代表受害人的聲音，更好地為社區服務。如能繼續擔任地檢長，將繼續問責有關毒品交易、慣犯及處理針對亞裔社區暴力犯罪行為，確保嚴厲追責。同時她將擴大受害者服務部門的服務，提供多語言和翻譯服務擴大外展，深入社區。

自謝安宜2022年7月上任後，多次到訪舊金山華埠參與社區活動，聽取民意。她表示，華埠社區民眾渴望問責和安全。她已聽到了社區對於安全的呼聲，並會盡一切努力確保民眾的安全。

謝安宜強調，會盡全力希望確保所有老人可以出門、乘公交車、到華埠購物而不必擔心被搶劫或攻擊，更不用擔心回到自己公寓大樓還會被打。謝安宜表示，將在職權範圍內盡一切可能追究責任，傳達強有力的信號，威懾犯罪者。 並找出切實可行的阻止犯罪的方法。

劉宇環表示，舊金山需要一位以民眾安危為出發點的地檢官，謝安宜深入社區了解民心民意聽取民聲，用切實的行動關懷亞裔社區，是大家要支持的地檢長。