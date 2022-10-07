我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登突發核戰警告 官員也意外 CNN：反映白宮內部憂心

楊安澤妻也是受害者…旗下醫師性侵 哥大將賠償1.65億

好消息 舊金山經文處增加辦理證件網路預約名額

記者江碩涵╱灣區即時報導
11月起，駐舊金山台北經濟文化辦事處領務網路預約人數將再增加，未來辦簽證文件速度可望提升。圖為機場樣貌。（記者江碩涵／攝影）
11月起，駐舊金山台北經濟文化辦事處領務網路預約人數將再增加，未來辦簽證文件速度可望提升。圖為機場樣貌。（記者江碩涵／攝影）

自從疫情以來，台灣邊境規定嚴格，加上許多人簽證、護照過期，導致要到駐舊金山台北經濟文化辦事處辦理文件、簽證的數量暴增，領務量高於以往，簽證發放速度因此較以往慢，網路預約人數也常常預約不到。不過從11月起，網路預約人數將再增加，未來辦簽證等文件的速度，可望提升。

在矽谷工作的台灣人Amy說，如果能增加網路預約人數真是再好不過的了，今年7月她的美國人同事突然收到指令要到台灣出差解決科技機台的問題，但完全預約不到申請商業簽證的名額，導致機票只能一延再延，比預期可以抵達台灣的時間多了一個月。

不過辦簽證壅塞的問題，逐漸解決了。駐舊金山經濟文化辦事處表示，疫情趨緩，加上領務申請積件減少，將從11月1日起，增加網路預約名額，由目前每日20個名額，增加為每日25個，臨櫃受理時段也調整為星期一至五上午9時至12時，下午1時30分至3時30分，凡經網路預約成功的民眾，可在預約到的時段到經文處二樓領務櫃台遞件申辦。

舊金山經文處表示，領務預約網址為：https://www.tecosf.com，每月15日上午9時開放下個月的預約，未經預約者無法臨櫃受理，建議仍可採郵寄申辦，並在信封上註明擬辦業務（例如「申換護照」或「授權書補件」）。相關領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等，可參考網站：https://www.roc-taiwan.org/ussfo。

經文處表示，目前本處領務發照時間，在收到申請資料且相關文件齊備後，晶片護照約兩個月、非晶片護照約五至六周、簽證約一周、文件證明（包括授權書）約兩周、入國證明書約兩周的工作天，申請文件若有缺件，經文處將主動聯絡。

舊金山經文處提醒僑胞，自即日起，國人在海外出生的子女至經文處申辦第一本中華民國護照不適用郵寄申辦，申請人必須到場，以利確認人別，請先至網站預約，如有困難，可電郵經文處說明細節（[email protected]），本處將在人力許可範圍內，以居住在北加州、內華達州及猶他州僑民為優先，視情況安排親辦時間。

經文處表示，將隨時檢視領務積件處理情形，並在領務人力補齊後，恢復全面對外開放領務受理時間及開辦行動領務，相關進展將隨時公告。

簽證 舊金山 疫情

上一則

北加華運會 10/15親子活動日登場

下一則

加州州長專訪 砲轟川普辱罵趙小蘭 種族歧視仇恨亞裔

延伸閱讀

北美太平洋西岸領導人簽氣候協定 承諾2050年減少80%溫室氣體

北美太平洋西岸領導人簽氣候協定 承諾2050年減少80%溫室氣體
台駐澳官員簽證 澳門放行延長 未要求簽「一中承諾書」

台駐澳官員簽證 澳門放行延長 未要求簽「一中承諾書」
商辦空置、科技業裁員、創投銳減… 金山經濟恐難翻身

商辦空置、科技業裁員、創投銳減… 金山經濟恐難翻身
市長布里德：毒品正摧毀舊金山 須更積極逮捕毒販

市長布里德：毒品正摧毀舊金山 須更積極逮捕毒販
舊金山市府律師邱信福：30號提案 有助對抗環境污染

舊金山市府律師邱信福：30號提案 有助對抗環境污染

熱門新聞

60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
調查發現，聖荷西家庭每月平均生活開銷是全美最高。（Getty Images）

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

2022-10-03 23:04
7旬老嫗被佯扮公用事業人員嫌犯掐脖，搶走畢生積蓄。（電視新聞截圖）

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

2022-10-02 01:16
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27
約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽表示，從2011、2012年，歐巴馬政府時期，就有跡象顯示兩國關係惡化。（記者劉先進／攝影）

約翰霍普金斯大學教授孔誥烽：美中關係惡化 始於歐巴馬

2022-10-03 02:22

超人氣

更多 >
好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日