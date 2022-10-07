北加華運會 10/15親子活動日登場

活動由南灣僑界領袖支持，由左至右分別為王婉君、謝秀枝、僑務委員呂玉貞、主委王進德、文教中心莊雅淑、邱佩芝、林秀枝。(記者熊移山╱攝影)

第38屆華人運動大會最後一個項目繪畫比賽，即將在10月15日於南灣金山文教中心舉行。華運會主任委員王進德表示，這項活動歷屆都會是在大會分列式同時舉辦，但今年在疫情 的考量下取消了分列式，才將活動延到下周末。

本次比賽除了繪畫之外，現場還有多個民俗體育活動，扯鈴、呼拉圈、踢毽子、打陀螺而且每一項還都分兒童組、青少年、社會組。王主委希望繪畫增進孩子的藝術氣質，其它活動則可以強健體魄又順便了解台灣傳統民俗一舉數得。

繪畫比賽負責人謝秀枝表示，報名組別分A、B、C三組年齡從5-16歲，採網路及現場報名，主題是「我最愛的台灣美食 及運動」。參與的學員紙張必須現場領取，但是繪圖材料則是自備。作畫時間兩小時並在結束後立即頒發獎金及獎牌。現場除了藝術、民俗外台灣美食也不缺席。