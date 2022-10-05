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史丹福教授凌晨一通電話 老爸猜到她得諾貝爾獎

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

記者劉先進／史丹福即時報導
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

剛獲得諾貝爾化學獎的史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日在在線記者會上表示，當天淩晨2時，她給91歲、曾擔任麻省理工大學教授的父親電話，讓他猜測發生了什麼，「我說，爸爸，你不會相信我剛剛接到一個電話，你不會相信那是什麼。他停頓了一會兒，就猜到我獲獎了。」

柏托西說，得知獲獎的感覺很瘋狂，整個過程像一陣旋風。5日淩晨1時43分，她正在睡夢中，忽然有人電話過來說，自己是諾貝爾委員會的成員，並帶來她獲獎的好消息。「我不得不掐自己幾下，以確保這不是半夜裡的幻覺。還用手機截屏拍攝電話訊息。」

對方告訴柏托西不少內容，但她都印象模糊，只記得最後一件事，「在不到一個小時的時間後，將在線視頻宣佈獲獎。他們還告訴我，要好好享受舊生活的最後一個小時。因為獲獎後，將開始新生活。我當時高興壞了。」

柏托西說，在過去6個小時，她一直打電話或者上Zoom，接受媒體採訪，收到很多祝賀的短信。得知獲獎訊息後的淩晨2時，她首先聯繫91歲的父親。父親此前是麻省理工學院的教授，80歲退休創業，有了職業第二春。之前一直住在波士頓。去年，母親去世，一家人幫父親搬到加州洛杉磯，開啟全新生活，「當我打電話他時，他還醒著，是個典型的夜貓子，淩晨2時在看電視。一般電話父母時，通常是壞消息。但這次不一樣。我說，『爸爸，你不會相信我剛剛接到一個電話，你不會相信那是什麼。他停頓了一會兒，然後就猜到我獲獎了。』」

諾貝爾 加州 史丹福大學

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