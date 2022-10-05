「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

北加州屋崙 （也譯奧克蘭）的暴力犯罪 似沒有盡頭；屋崙Glenview社區4日凌晨，60歲男子柯羅納多（Arturo Coronado）在家門口，試圖阻止小偷行竊車輛催化轉化器遭槍殺。截至目前，屋崙凶殺案達到101起。

屋崙警方說，4日凌晨4時，一名男子被發現陳屍在Everett Ave大街4000號街區，當時警方正接到呼救，在調查一起盜竊案；當警員作出反應時，才得知在同一地點剛剛發生一起槍擊事件。事發的社區位於Park Boulevard附近，平時很安靜。

根據KTVU報導，家庭成員確認受害者為60歲的柯羅納多；他的女兒洛夫(Amalya Love)哭著反問兇手，「你們已經拿到催化器，為什麼要向我爸爸開槍？」

洛夫說，父親過去曾阻止小偷偷竊他的工具，「通常他都會告訴小偷停手，但這一次，他們直接開槍。」她說，父親在任何方面都很出色，「他盡了最大努力成為最好的父親。」

鄰居庫西克（Michael Cusick）說，他聽到了一些摩擦聲，就像金屬撞擊金屬的聲音。盜賊切斷柯羅納多的豐田車上一個催化轉換器。柯羅納多不斷地說，「嘿！嘿！」疑似想嚇阻竊賊。庫西克說，當時他聽到啪的一聲，然後大約兩秒鐘後，賊人逃之夭夭。

庫西克表示，柯羅納多叫停小偷，可能是更多的本能，他沒有意識到壞人有可能做出反應的嚴重性。

25年來，柯羅納多一直為總承包商道森（Justin Dawson）工作；道森說，柯羅納多願意為任何人做任何事情，絕不會傷害任何人。

另一名鄰居岡薩雷斯（Victor Gonzales）說，他聽到喊叫聲，然後看到一枝槍的槍口對著車窗外開了三槍，車子溜之大吉。他說，凶殺案令人厭惡，「這是現在所處環境絕望的一個標誌；很難過柯羅納多失去了生命；我希望他當時就讓賊人偷成功。」

市議員盛桃說，屋崙需要的是立即爭取到更多的刑事調查人員，將扣動扳機殺人的賊人緝拿歸案，確保不法分子離開街道。屋崙警方表示，任何知情者請與凶殺科聯繫，電話是(510)238-3821或TIP熱線238-7950。

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）在4日記者會上表示，他已成立州司法部預防槍枝暴力辦公室（Office of Gun Violence Prevention），為全國首創；辦公室致力於制定戰略並與全州的利益相關者合作，以解決槍枝暴力氾濫的問題。