加州州長通過 農曆新年將成為加州法定假日

加州通過議員羅達倫提農曆新年為加州法定假日，圖為農曆新年活動。（本報資料照片）

加州 州長紐森 於2022年9月29日正式簽署州眾議員羅達倫（Evan Low）所提 AB 2596法案成為正式法律。AB 2596法案又稱農曆新年假日法案，法案簽署通過後，農曆新年當天，合格加州僱員將可享有八個小時放假，其情形與「美國原住民日」法規類似。

羅達倫州眾議員2022年1月推出AB 2596法案之前，代表紐約民主黨國會亞太裔小組副主席孟昭文（Grace Meng）也推出將農曆新年訂為聯邦假日法案。

由於根據農曆設定，農曆新年一般出現於1月21日至2月20日之間。AB 2596法案指出，農曆新年出現在冬至後第二個新月，或第三個新月（出現於閏冬月情形）。農曆新年的傳統將過去種種煩惱放置後頭，喜氣洋洋，迎接新的一年帶來的好運與繁華。加州社區慶祝農曆新年的方式，反映民眾積極參與，豐富的族裔歷史色彩，以及加州發展多元族裔、宗教、文化之成就。

法案簽立前，加州亞太裔事務委員會表示，委員會使命為促成加州亞裔 經驗為立法重大項目。AB 2596法案符合委員會任務宗旨。AB 2596 法案促成所有加州人慶祝農曆新年假日，乃為包容性法案。幾乎三分之二亞裔民眾慶祝農曆新年，主要包含越南裔、華裔、韓裔、日裔等。此時此刻，反亞裔仇恨犯罪與事端不斷增加，此立法將為加州民眾與加州亞裔、夏威夷原住民、亞太裔社區平等大團結的重大訊息。

AB 2596法案提出後，取得25個亞太裔組織支持，包括亞太裔平等聯盟 (AAPI Equity Alliance)、綠線學院 (The Greenlining Institute)、亞裔律師協會 (Asian American Bar Association) 、亞裔法律聯盟 (Asian Law Alliance) 、亞太裔律師協會(Asian Pacific American Bar Association)、亞太基金 (Asian Pacific Fund)、與亞裔站在一起 (Stand With Asian Americans, SwAA)、亞裔健康服務 (Asian Health Services) 、亞裔資源公司 (Asian Resources, Inc.)。

SwAA執行主任Justin Zhu 指出，今天我們慶祝此承認感謝我們亞太裔社區重大時，我們同時清楚這是投資與提升加州與全美國亞太裔社區的開端，我們期待與紐森、羅達倫以及其他加州領袖合作，確切保護我們的社區。

亞裔健康服務執行長Julia Liou說，紐森簽署立法與羅達倫引領推出此一重大法案，深為讚賞，法案順利通過，成為承認亞太裔社區的重要時刻。此次立法成功，不僅振奮多元化社區，也同時重視慶賀亞太裔的貢獻。

AB 2596法案提出人暨加州議會亞太裔小組（AAPILC）副主席羅達倫說，感謝紐森簽署通過此法案，此乃對慶祝此一節慶的600萬名以上加州亞太裔社區與其他個人團體表達感謝，將農曆新年定為假日，這是加州議會亞太裔小組對我們社區另一貢獻成就。

支持，協力促成 AB 2596法案的還有加州眾議員陳立德 (Phillip Chen)、方樹強 (Mike Fong)、李天明 (Alex Lee)、Wendy Carrillo, Steven S. Choi, Jesse Gabriel, Cristina Garcia, Mike Gipson, Ash Kalra, Kevin McCarty, Janet Nguyen, Sharon Quirk-Silva, Phil Ting, Buffy Wicks, Marc Berman, Mia Bonta, Jacqui Irwin, Brian Maienschein, Kevin Mullin, Cottie Petrie-Norris, Blanca Rubio, and Miguel Santiago, 以及加州參議員 閔大衛(Dave Min), 潘君達 (Richard Pan) Josh Newman, Anthony Portantino, Scott Wiener, and Thomas Umberg.

羅達倫代表州眾議會第28選區，涵蓋地區包括金寶（Campbell）、庫比蒂諾（Cupertino）、洛斯蓋圖（Los Gatos）、蒙特賽倫諾（Monte Sereno）、薩拉度加（Saratoga）、西聖荷西、聖荷西的Willow Glen、Cambrian以及 Almaden Valley 等社區。