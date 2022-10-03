矽谷推小小公園巡護員計畫 7至12歲兒童免費參加

聖縣公園處將為縣內7-12歲的兒童舉辦免費巡護員課程（圖片取自縣府官網）

聖他克拉拉縣公園處小小公園巡護員計畫在秋季推出一系列針對7-12歲兒童的免費線上ZOOM課程。這些課程將讓孩子熟悉並了解公園巡護員的工作。孩子只要完成至少三堂課程，就可以成為正式的小小巡護員，並在11月的小小公園巡護員家庭日當天獲頒胸章和證書。從10/25到11/3共八堂課，孩子可以依照自己的興趣及時間選擇課程。每堂課為40分鐘。

感興趣的民眾可通過Santa Clara County Parks網站上的Junior Rangers頁面（https://parks.sccgov.org/plan-your-visit/programs-events/junior-rangers-program）註冊參與本活動。

十月課程

第 1 節：星期二，10 月 25 日，下午 3 點至 3 點 40 分，主題：蝙蝠

第 2 節：星期二，10 月 25 日，下午 4 點至 4 點 40 分，主題：棲息地之旅

第 3 節：星期二，10 月 27 日，下午 3 點到 3 點 40 分，主題：令人毛骨悚然的爬蟲

第 4 節：星期二，10/27，下午 4 點到 4 點 40 分，主題：兒童基本急救

十一月課程

第 1 節：星期二，11 月 1 日，下午 3 點到 3 點 40 分，主題：地震 與地質

第 2 節：星期二，11 月 1 日，下午 4 點到 4 點 40 分，主題：夜行動物

第 3 節：星期四，11/3，下午 3 點到 3 點 40 分，主題：瀕危物種

第 4 節：星期二，11 月 3 日，下午 4 點到 4 點 40 分，主題：天文學

家庭日現場活動和徽章儀式：

星期六，11 月 5 日，上午 10 點至 11 點 30 分，地點：Martial Cottle Park