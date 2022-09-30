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北加聖縣建議居民參與身心障礙及照顧者 中文網路調查

記者陳爍嘉／聖荷西即時報導

聖他克拉拉縣正和世界殘障者協會合作，為打造聖縣的身心障礙者事務辦公室 (Office of Disability Affairs and Advisory Board) 做準備，該辦公室預計在今年的秋冬成立。身心障礙者事務辦公室設立第一步就是聽取社區裡的聲音，來了解社區的需求，以便工作人員對相關事務做好優先順序排列，並提供相關服務或計畫給身心障礙者及其照護者。

這個網路問卷調查以匿名的方式進行，針對18歲以上在聖他克拉拉縣裡居住，工作或接受服務的存在身心障礙的個人或其照護者。網路問卷調查現已開始，並將持續到十月中旬。請民眾上網站wid.org/scc 進行網路問卷調查（網站提供中文版本問卷）。

聖縣鼓勵華語社區的民眾多多利用中文版的問卷參與本次調查，以幫助縣府了解華人社區民眾的需求，為聖縣所有身心障礙者及其照護者打造一個更好的未來。

身心障礙種類包括:

視障Blind/low vision

聽障Deaf/hard of hearing

身障Physical/mobility disability

精神障礙Mental health disability

認知障礙，包括但不限於阿茲海默症失智症等患者Neurological/cognitive disability

失智 阿茲海默症 華人

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