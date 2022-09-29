加州教師滿意度低工資難生活 四成考慮轉行

教師是很令人尊敬的行業，但在加州高生活成本等因素下，調查顯示很多教師考慮轉行。（記者李榮／攝影）

教師向來被視為高尚且作育英才的職業，令人尊敬，不過加州 生活成本極高，也打擊許多老師對於志業的堅持。一項由總部在灣區的加州教師協會（California Teachers Association）所做的最新調查發現，近七成的受訪教師認為工作可以說是「精疲力盡（Exhausting，68%）」、61%認為「壓力很大（Stressful）」、49%認為「令人沮喪（Frustrating）」，51%認為「難以承受（Overwhelming）」。多數的教師承認工作滿意不高，並考慮離開這個行業另謀出路。

這項研究共調查了超過4600位加州教師，從過度幼稚園（TK）到高中12年級的教師都有。加州教師協會主席布德（E. Toby Boyd）指出，教室裡有著充滿愛心、能夠提供高品質教育 的老師，對於學生的未來發展非常重要。然而，不幸的是，這次的調查證實了平時大家從老師那邊聽到的說法與苦水，也就是教師短缺、很多人對工作的滿意度不高，而且很多的老師恐沒有辦法堅持下去，「精疲力盡、壓力很大、令人沮喪、難以承受」，就是對於教師最貼切的幾個詞，描述了現在投身在教學這行業裡面的感覺。

他表示，學生應該有權利擁有高質量的老師，而老師們應該獲得專業的薪水，讓老師們能夠負擔生活，並且支持他們在課堂上的教學，「我們可以解決這些教育工作者的招聘和留任的危機。但這需要正視問題，並且做出承諾和合作。」

調查發現，雖然許多現任加州教師發現他們的工作是有益和充實的，但教師們實際上感到巨大的疲憊和壓力。對於描述當前的工作，教師更有可能選擇精疲力盡、壓力很大、令人沮喪等詞，而不是該有的「值得」、「充實」、「愉快」、「有自主感」等正向的描述。很遺憾的，大多數受訪教師對於工作的滿意度不高。

另一方面，調查也顯示，四成的接受調查教師表示，他們已考慮離開這個行業，兩成表示他們可能會或肯定會在未來三年內離開這個行業。壓力造成的倦怠（57%）是離開這個行業的首要原因，對教師的政治攻擊排名第二高的原因（40%）。其他原因還包括工作量大、薪水低，學生冷漠和學生的行為問題，以及缺乏學區管理人員的支援。

值得注意的是，調查中也發現，許多有色人種教師，特別是黑人教師，坦承曾經經歷過歧視，但是不太樂意在學校內表達自己所感受到不舒服。從另一角度來看，雖然超過一半的白人教師對他們的工作環境沒有歧視和偏見表示高度滿意，但有色人種教師如此感覺的比例低於50%。此外，超過六成的非裔教師（62%）和一半的亞裔/太平洋島民教師（54%）表示，他們在目前的職位上曾經經歷過種族歧視 。

研究中顯示，不到一半的教師強烈同意學校支援不同的文化（41%）和不同的身份（36%）。只有31%的人認為確實有表現出對培養多樣性的承諾。四成的LGBTQ +教師報則坦言，在目前的教學崗位上，自己的性取向存在被歧視的現象。

調查發現，超過88%的受訪教師認為，提高薪水是州和地方官員的首要任務，必須要提高老師的薪水以提高教師留任率。再來必須要縮小班級的規模，才能對行為具破壞性的學生採取更強的紀律要求，因為人手夠了才能真正適當的管理，為學生提供更多的支援與幫忙。而同樣也是薪資相關，大多數（80%）的受訪教師表示，在工作地點附近很難找到負擔得起的住房，而68%的教師更指出，光是應付基本開支和生活費用、為退休儲蓄就已經很難了。