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糾正對原住民種族歧視 哈斯汀加大法學院更名

編譯組／綜合24日電
糾正種族歧視，哈斯汀加大法學院更名為舊金山加大法學院。（取自推特）
糾正種族歧視，哈斯汀加大法學院更名為舊金山加大法學院。（取自推特）

在美國原住民日，加州州長紐森（Gavin Newsom）正式將「哈斯汀加大法學院」更名為「舊金山加大法學院」。

周五（9月23日）是原住民日，紐森簽署了AB1936號法案，重新命名這所由哈斯汀（Serranus Clinton Hastings）於1878年創建的舊金山法學院。哈斯汀支持並資助了19世紀中期對美國原住民的大規模屠殺以及其他暴行。法學院名稱變更將於2023年1月1日生效。

根據州長辦公室的一份聲明，該法案 「還概述了學院打算採取的幾項恢復正義性舉措，如以土著語言名稱重新命名法學院圖書館，每年宣讀哈斯汀對Yuki部族印第安人所犯暴行的聲明，以及為Round Valley部落學生提供合作機會，使其能獲得辯論和寫作經驗，此外還有其他舉措。

紐森說：「今天，在我們回顧加州不同部落社區的豐富歷史和貢獻時，州政府再次承諾，在已經取得的成果的基礎上，我們將繼續糾正歷史錯誤，並幫助鞏固原住民社區。今天的舉措將繼續推進這些努力，這包括一個新的緊急警報系統，該系統將為我們進一步提供關鍵性工具，以解決失蹤和被謀殺的原住民的危機。我感謝所有的立法者和部落夥伴，他們的領導和宣傳幫助照亮了我們的前進道路，使我們能夠共同建設一個更好、更強大和更公正的州。」

紐森還簽署了另外兩項法案，AB1314和AB2022，同樣旨在支持整個加州的美國原住民社區。

AB1314法案為失蹤的美國原住民建立了一個類似於黃色警示（Amber Alert）的全州緊急警報系統。新的法律將允許當地執法部門要求加州公路巡警發布 「羽毛警報」（Feather Alert）。

AB2022法案是將「squaw」一詞從加州所有地理特徵和地名中刪除，並將建立一個程序來審查那些要求改變冒犯性或貶低性地名的請願。

此舉是在美國聯邦政府做出類似改變的幾周後進行的。聯邦內政部長哈蘭德（Deb Haaland）在一份聲明中說：「我深感有義務利用我的平台，來確保我們的公共土地和水域是可被利用和歡迎被利用的，這就要從刪除長期以來在聯邦土地上出現的那些種族主義和貶義名稱開始。」

原住民 加州 紐森

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