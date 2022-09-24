前中校聯合會長寇惠風，參選矽谷明星學區委員

寇惠風將參選庫比蒂諾聯合學區委員。（記者李榮／攝影）

前中文學校聯合會會長寇惠風（Stanley Huey-Feng Kou），近日宣布決定參與佛利蒙聯合高中學區 （Fremont Union High School）的學區委員。佛利蒙聯合高中學區下有五所高中，包括林布魯克（Lynbrook）高中、蒙他維斯塔（Monta Vista）高中、庫比蒂諾高中、Homestead高中、Fremont高中等，是灣區最受華人 歡迎的公立高中學區之一。

寇惠風指出，佛利蒙聯合高中學區的資深學區委員威爾森（Bill Wilson）今年第四任期將結束，已經宣布不再競選連任。因此，在威爾森退休的情況之下，一些朋友鼓勵他出來競選，在與家人討論達成共識後決定一試，出來參選為華人發聲。

他表示，佛利蒙聯合高中學區幾個學校向來是華人最喜歡的學校之一，更是加州 名列前茅的幾所公立學校，華人與亞裔的學生佔比很高。不過，目前學區委員會中並沒有華人委員、更沒有第一代移民的華人；希望自己能當選，表達華人的價值與關心的議題。

佛利蒙聯合高中學區的幅員不小，包括整個桑尼維爾、整個庫比蒂諾、西聖荷西、部分聖他克拉拉市、部分山景城，部分洛斯阿圖，可以說是矽谷的精華地段。

他進一步表示，這幾年來灣區房價上漲快速，特別是佛利蒙聯合高中學區所在地的房價非常高昂，因此能搬進來的新生代家庭並不太多，而資深的居民也因為環境好、生活機能佳而持續住在當地。然而，副作用就是入學的學生人數減少，特別在林布魯克、蒙他維斯塔這兩個名校更是顯著；在當地小學生源持續降低的趨勢下，高中學生人數不足是「遲早的事」。學生人數的下降代表教育預算的下調，在資源變稀薄的情況下，課外活動等很多課程恐無以為計，甚至會危害到學校的正常營運。

寇惠風表示，學區必須透過智慧解決學生不足的問題。事實上，學區在靠北面的區塊還在不斷的發展，預料日後還會有新的家庭遷入，屆時學區學校的分配與調整，肯定將是熱議的話題，而這些問題的討論不能缺少華人家長的意見及代表。

寇惠風說，包括加州眾議員羅達倫、聖他克拉拉縣議員李洲曉等政治人物都已經替他背書，現任的學區委員會主席與副主席同樣支持他。這次的選舉共有五人競選三個位置，有兩位候選人對於學區的熟悉度沒有那麼高，他自己則是與兩位現任的候選人聯名競選，希望選民能夠給他機會。

寇惠風估計，這次的選舉競爭激烈，而且事關佛利蒙高中聯合學區未來的學校發展，希望華人都能出來踴躍投票。