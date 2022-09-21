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矽谷藥物援助計畫擴大 符條件糖尿病患可獲經濟補助

記者陳爍嘉／聖荷西即時報導

慢性病患者生活艱難，這不僅是因為他們的健康狀況，還是因為他們的藥物成本在不斷上升。有些人可能會通過少服用藥物來節省生活開支。但是糖尿病、哮喘和嚴重過敏等疾病的藥物，可能是他們生死攸關的必需品。

為了幫助應對高昂的處方藥成本，聖他克拉拉縣的藥物援助計畫（MedAssist）將所有治療糖尿病的藥物都被添加在其中。現在聖他克拉拉縣的更多居民可以通過藥物援助計畫計劃免費或以更低的成本獲得一些維持生命的必備藥物。

根據聖他克拉拉縣府給出的數據，聖縣大約有11萬9000名成年人患有糖尿病，其中28.7%的患者是依靠服用胰島素維持生活。藥物援助計畫更新後，符合條件的居民便可以獲取到購買任何糖尿病藥物的經濟支持，包括在 CVS 或 Walgreens 等私人藥房配藥的人，申請人也不需要是聖他克拉拉谷醫療保健患者。

縣議員兼衛生和醫院委員會主席史密提恩（Joe Simitian）表示，「救命藥太貴了！太多的人沒有資格獲得可用的補貼，並最終被迫為他們的藥物承受了巨額支出。藥物援助計畫可以通過降低共同支付的高成本來提供幫助。我鼓勵人們申請這個藥物補貼，我們的目標是讓您保持健康並降低成本」。

藥物援助計畫為符合條件的居民提供每月補助金，以幫助他們支付救命藥物的費用。該計畫的資格標準是：18歲或以上居住在聖他克拉拉縣，有哮喘吸入器、糖尿病藥物或腎上腺素自動注射器的有效處方，滿足家庭自付費用醫療保健支出和家庭年總收入要求（中等收入以下）的居民。

符合條件的居民可以登錄網站 www.scvmc.org/medassist 在線進行藥物援助計畫的申請。一旦申請被通過，申請人每月將收到一張支票，以幫助支付這些藥物的費用。

糖尿病 支票 過敏

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