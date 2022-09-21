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台先進醫療前進矽谷 貿協生技健康交流團將來矽谷

記者江碩涵／矽谷即時報導
台灣生技健康交流團預計今年10月17至18日以醫療科技整合AI及區塊鏈、VR/AR/MR的醫療科技應用，在UTBEF台美生醫工程交流論壇活動期間展出。（舊金山台灣貿易中心提供）
台灣生技健康交流團預計今年10月17至18日以醫療科技整合AI及區塊鏈、VR/AR/MR的醫療科技應用，在UTBEF台美生醫工程交流論壇活動期間展出。（舊金山台灣貿易中心提供）

經濟部國際貿易局與外貿協會主辦的台灣生技健康交流團，預計今年10月17至18日，以醫療科技整合AI及區塊鏈、VR/AR/MR的醫療科技應用，在UTBEF台美生醫工程交流論壇活動期間展出。

本次團員的拓銷亮點包括多種以醫療影像大數據為基礎所開發之AI模型，結合台灣優異ICT軟、硬體產品，包括Taiwan AI Labs的肺癌DeepCheX-AI、倍利科技肺部病徵判讀系統及醫守科技DRG最適性判別軟體。台灣遠距醫療整合平台如杏澤五官鏡、博鑫5G遠距生理監測儀，也可與美方合作改善慢性疾病、貧困比重較高且醫療量能不足鄉村地區的醫療服務品質。

生技醫藥類參團廠商也是本次交流的主軸，包含研發抗癌新藥開發之技術的朗齊生物；樂迦生技創建亞洲最大的細胞治療工廠，專注於國內外細胞業者的委託生產製造，展現台灣CDMO製造能力。另有國光生技為亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證之流感疫苗製造公司，是台灣唯一符合最新PIC/S GMP規範之人用疫苗生物製劑廠。

著名的台中榮總及台北醫學大學附設醫院更詮釋臺灣醫療院所的醫療創新實力；研發產品如中榮AI預警重症監視系統、北醫椎穩強脊椎穩定裝置及智慧內視鏡光源、再生醫療技術治癒小兒腦麻患者，都是台灣醫療產業實力的展現。

根據世界衛生組織（WHO）報告，最多國家投入的智慧醫療領域分別是行動醫療（mHealth）、遠距醫療（Telemedicine）、電子病歷（national EHR）與線上學習（eLearning）。而拜登（Joe Biden）政府「重建美好未來」 (Build Back Better) 計畫一部分的「美國救援計畫」 (American Rescue Plan) ，便包括強化鄉村醫療照護措施，本次貿協生技健康交流團所帶來的醫療新技術與產品，相信能進一步深化臺美醫療業者合作，共同推進生醫創新發展。

舊金山台灣貿易中心誠摯歡迎踴躍前往報名，更多細節請上網（網址：www.eventbrite.com/e/utbef-tickets-396206553467）查詢。

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