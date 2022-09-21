美國將對65歲以下成年人 進行心理健康篩查

隨著後新冠時期憂鬱症和焦慮症患者增加，美國預防服務工作組建議對大多數成年人進行心理健康 問題篩查，確保人們得到他們需要的幫助。這個篩查針對的是 65 歲以下的成年人，並且可能會在人們拜訪他們的初級保健醫生時進行。

根據一項針對美國家庭的新調查顯示，今年夏天美國有近三分之一的成年人報告出現了焦慮或抑鬱的症狀。根據種族媒體服務（Ethnic Media Service）網站給出的數據，自殺是15歲到24歲的亞裔 孩子最主要的死亡原因，5歲到12歲非裔兒童的自殺率是同年齡白人兒童的兩倍。在疫情 期間，42%的多元性別族群（LGBTQ）青少年認真想過自殺，包括一半以上的跨性別者（transgender）和非二元性別者（non-binary）。

山景城 El Camino Health 的心理健康和成癮服務部主任內森（Kalpana Nathan）支持這一舉措。內森認為在美國加大篩查力度是一件好事，有很多人甚至可能沒有意識到抑鬱焦慮症就是他們正在遭受的痛苦，對這些精神問題的篩查能夠很有效地幫助這些人意識到自己的精神健康狀況出現了問題，而且這樣的問題是能夠得到改善的。

美國心理學會的專家布夫卡（Lynn Bufka）介紹道，篩查可能包括要求人們回答一些問題，包括人們多久感到緊張或緊張。篩查不是診斷，但可能有助於發現心理健康問題的高危患者，以便他們獲得所需的幫助。

目前，這個心理健康篩查計畫是美國預防服務工作組在10月17日之前向公眾徵求意見的建議草案，工作組將在之後發布最終決定。