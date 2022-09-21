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全國亞裔總商會「亞裔堅強」高峰會 灣區多領袖與會

記者李榮／灣區即時報導
灣區企業界領袖參加全國亞裔總商會「亞裔堅強」高峰會。（全國亞裔總商會提供）
灣區企業界領袖參加全國亞裔總商會「亞裔堅強」高峰會。（全國亞裔總商會提供）

全國亞裔總商會這兩日在華府主辦「亞裔堅強」高峰會，此次共有600多家亞裔企業參與，包括小企業行政局局長Isabella Casillas Guzman、商務部少數族裔發展副部長Donald R. Cravins Jr.，以及國會議員孟昭文（Grace Meng）等人都擔任講者。舊金山灣區全美亞裔總商會基金會理事陳鈞亞也帶領多位亞裔代表，參加全美亞裔總商會高峰會，期待亞裔企業能繼續成長，並譴責對亞裔的歧視

灣區代表團由陳鈞亞帶隊，與會者全球玉山科技協會名譽理事長陳潤吾、展望未來基金會共同創辦人梅毅端、亞裔美好社區促進會共同創辦人賴淑娜、屈氏地產管理公司總裁馮先明、世界財務集團市場總葉慧明等人。

主辦單位介紹，高峰會讓是希望彰顯少數族裔小企業當前狀態，以及如何探詢未來機會的方法。全國亞裔總商會和企業夥伴、商會、策略夥伴，以及亞裔小企業主將繼續合作，策畫有助於亞裔企業在美國經濟中展現多元化及力量的政策及計畫。

這次的高峰會議共有將近600位亞裔小企業參與，政府官員、民意代表、企業高管匯聚一堂，希望結合各式資源，幫助亞裔企業家將來的成長，並且譴責「對亞裔的歧視」。峰會出席者包括來自全美各地的小企業主、公司高管、社區領袖及策略商會夥伴等。

全國亞裔總商會會長董繼玲表示，全國亞裔總商會和全美各地100多個商會夥伴合作，已在全美20個城市舉辦了150場以上的小企業圓桌討論系列與研究計畫，為1萬6000多家小企業提供諮商服務，還撥發650萬元給分佈於全美50州的小企業，幫助企業恢復元氣、保持彈性，並在疫情中取得資金。其中有3家餐廳獲得各10萬元的補助，「全國亞裔總商會最感驕傲的是：藉由一連串活動，在華府提升了亞裔小企業社區的聲音。」

亞裔 灣區 歧視

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