聖荷西8歲學生過馬路發生車禍致死

根據聖荷西 警局發布的消息，16日早上，一名8歲的三年級學生維拉紐瓦（ Jacob Villanueva）在Castlemont 小學附近的人行橫道上被一名SUV 司機撞死。這是聖荷西市今年第49起交通死亡事故，也是第26起涉及行人死亡的事故。

聖荷西警方的初步調查發現，這名男孩和他44歲的保姆貝塞拉（Juana Becerra）在步行過馬路時，一名駕駛 2022 年奔馳SUV汽車 的婦女在上午8時03分左右從Castlemont Avenue向左拐到Driftwood Drive並撞到了他們。

隨後這名男孩和保姆被緊急送往醫院，上午10時左右，警方宣布男孩已經死亡。保姆貝塞拉一條腿骨折，沒有生命危險。周日，8歲男孩維拉紐瓦的親人在坎貝爾舉行了籌款活動，為男孩的葬禮籌款。

根據警方的分析，SUV司機的判斷力並沒有受到酒精或毒品的影響。司機撞到孩子的街道很窄，兩旁是公寓大樓，兩個方向都有隻一條車道，路面上標有黃色的大學校路口標記。

一名學生家長雷扎（Magdalena Reza）表示，Castlemont 小學附近這條路沒有那麼安全，不安全的原因在於人們不尊重人行橫道的設計。

聖荷西警局提醒民眾：請在學校路段減速駕駛汽車。當兒童在場時，車輛限速為每小時25英里。