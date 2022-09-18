嚴長壽：工作被機器取代 不是金錢問題而是尊嚴問題

嚴長壽談到平台在花東的努力，以及自己的信念。（記者李榮／攝影）

台灣與美國公益平台文化基金會17日在巴洛阿圖舉辦年度晚宴，包括駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪夫婦、僑教中心主任莊雅淑、經文處經濟組組長陳愛蘭，以及基金會長期支持者與義工共約60人參與；公益平台基金會董事長嚴長壽則透過視訊，在台灣與灣區的晚宴參加者連線交流。嚴長壽指出，科技發展之下，逐漸導致贏者全拿的的競爭結果，許多小商業以及很多職位都被大公司或機器取代，但導致許多社會問題，「工作被機器取代，不（止）是金錢問題，而是尊嚴問題。」

公益平台多年來深耕花東，希望維護花東的豐富原住民 文化和壯麗大自然。平台自2009年成立以來，與支持夥伴致力於花東的永續發展，「自許作為領頭羊向前探路，從教育 、觀光、藝術文化、人才培育等面向，搭建起資源整合的平台，為花東培養未來人才；同時發揮在地優勢，為年輕人打造回家的路，讓這片土地原有的生活魅力發光發熱。」

嚴長壽指出，幾年前抱著信念到花東，希望能夠創造國際化與永續的花東文明生活的遠景，不過後來發現不止花東面臨挑戰，世界各地都有類似的問題。不過基金會還是繼續努力，無論如何都要「悶著頭做」，以正面行動取代消極呼籲，並且關注教育，「我們知道教育的重要，跟它可能產生的影響。」

談到社會的變遷，嚴長壽則指出，科技快速發展之下，產生許多大公司贏者全拿的情況，也導致極少數人極端富有，許多人則墮入貧窮，中間的工作機會、產業可能則被取代。但事實上，如此的情勢也導致許多問題，因為工作被機器取代，不是單純金錢的問題，更是尊嚴的問題。

主辦當日活動的蕭朱玲指出，數年前台大杜鵑花之夜時她邀請嚴長壽擔任主講嘉賓，至今嚴長壽已經來北加州 舉辦四次的活動。嚴長壽是台灣飯店教父級人物，而且一直非常熱心，退休以後更是選擇在台東深耕，打造公益平台幫助台灣偏鄉。

她並表示，公益平台文化基金會在海外也很受到歡迎，但畢竟平台是台灣的組織，美國居民捐助後無法抵稅。因此，後來又組織美國公益平台文化基金會，讓在地的民眾也能進一步幫忙，並強化基金會的資源。

經文處長賴銘琪也表示對公益平台文化基金會在花東地區貢獻表示由衷敬意。教育是一切事情的根本，佩服嚴長壽帶領大家嘗試翻轉偏鄉教育，任務非常艱難但平台卻實際做到了。