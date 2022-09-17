我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

輟學生新創公司「Figma」被Adobe200億收購

北美台灣科技年會 千人聚矽谷 熱議新焦點

記者江碩涵／矽谷即時報導
由矽谷影響力基金會主辦北美台灣科技年會下午在金山灣區矽谷聖他克拉拉（Santa Clara）國際會議中心揭幕。（記者江碩涵/攝影）
由矽谷影響力基金會主辦北美台灣科技年會下午在金山灣區矽谷聖他克拉拉（Santa Clara）國際會議中心揭幕。（記者江碩涵/攝影）

矽谷影響力基金會主辦北美台灣科技年會(Taiwan Tech Summit)本月17日下午在金山灣區矽谷聖他克拉拉（Santa Clara）國際會議中心揭幕，該年會是首度連結臺灣與矽谷，以及北美地區跨足各領域創新發展和新創投資趨勢實體線上論壇，活動現場吸引超過千名臺灣科技社團代表實體參與及上萬人來自世界及北美進行線上互動。駐舊金山辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑等亦前往參與致意。

這場北美臺灣科技年會(Taiwan Tech Summit) 年會，年會主題包含五大創新論壇與25位主講者，議題涵蓋了「人工智慧」「生物科技」「新創投資」「硬體創新」「Web3未來」，協辦單位包含臺灣工程師協會 (NATEA)、臺灣生技協會(BATBA)、臺灣資料科學社群( Data Science Meetup)、臺灣使用者經驗社團(UXD)，Startup Island Taiwan、 數位時代支持，另有逾30個北美臺灣科技僑團及協會組織參與，駐舊金山辦事處(TECO)、金山灣區僑教中心Culture Center of TECO in SF(Milpitas)均加入聯盟夥伴。

賴銘琪肯定年會的貢獻，對年會可促進台灣與矽谷以及北美地區跨足各領域創新發展和新創投資趨勢領域交流，深表期待與讚揚，他也表示這絕對是後疫情時代北美最大型的臺灣科技論壇，定能有效對接臺灣科技新創產業。

莊雅淑則感謝矽谷影響力基金會結合矽谷科技僑團及僑界，發揮矽谷科技之都優勢，為臺灣與美國矽谷的連結建立全新的里程碑，金山灣區僑教中心也在官方粉絲頁上串聯現場直播，讓更多人分享矽谷科技新創力量。

年會開場由麻省理工學院（MIT）教授知名生物科技創業家盧冠達（Tim Lu）與矽谷成功女性創業家江夢熊（Michelle Kiang）分享難得的創業和投資之經驗，五大創新論壇，討論人工智慧如何在各種領域逐漸大眾化的趨勢。

三倍速的後疫情時代，生物科技的創新趨勢與挑戰；以及從創業走向投資之路，如何從成功創業家，成為慧眼獨具的矽谷投資人；還有從0到1，研究室走向市場化的硬體創新之路；以及分享科學與創新帶來新商機，翻轉未來世界。

從Web3的經濟模式與社群生態、虛擬與實體的價值整合鏈；各場論壇與會科技人與現場產官學界交流，激盪許多創意火花，也為首屆Taiwan Tech Summit 畫下完美句點。

由矽谷影響力基金會主辦北美台灣科技年會下午在金山灣區矽谷聖他克拉拉（Santa ...
由矽谷影響力基金會主辦北美台灣科技年會下午在金山灣區矽谷聖他克拉拉（Santa Clara）國際會議中心揭幕，駐舊金山辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑等亦前往參與致意。（記者江碩涵/攝影）

矽谷 投資 灣區

上一則

矽谷山景城試行基本收入計畫 月發500元

延伸閱讀

矽谷山景城試行基本收入計畫 月發500元

矽谷山景城試行基本收入計畫 月發500元
首屆北美台灣科技年會揭幕 千人矽谷實體論壇開跑

首屆北美台灣科技年會揭幕 千人矽谷實體論壇開跑
佛利蒙佛光山慶中秋 倡佛法生活化

佛利蒙佛光山慶中秋 倡佛法生活化
逢甲校友會慶祝母校61周年 學弟學妹歡聚

逢甲校友會慶祝母校61周年 學弟學妹歡聚
台灣推動美食外交 中加州登場

台灣推動美食外交 中加州登場

熱門新聞

一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12
薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18
聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

2022-09-10 02:16

超人氣

更多 >
加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜 站位曝光

威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜 站位曝光
蔡琴開唱深V「開到近肚臍」 65歲驚人身材曝光

蔡琴開唱深V「開到近肚臍」 65歲驚人身材曝光
「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行