北美台灣科技年會 千人聚矽谷 熱議新焦點

由矽谷影響力基金會主辦北美台灣科技年會下午在金山灣區矽谷聖他克拉拉（Santa Clara）國際會議中心揭幕。（記者江碩涵/攝影）

由矽谷 影響力基金會主辦北美台灣科技年會(Taiwan Tech Summit)本月17日下午在金山灣區 矽谷聖他克拉拉（Santa Clara）國際會議中心揭幕，該年會是首度連結臺灣與矽谷，以及北美地區跨足各領域創新發展和新創投資 趨勢實體線上論壇，活動現場吸引超過千名臺灣科技社團代表實體參與及上萬人來自世界及北美進行線上互動。駐舊金山辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑等亦前往參與致意。

這場北美臺灣科技年會(Taiwan Tech Summit) 年會，年會主題包含五大創新論壇與25位主講者，議題涵蓋了「人工智慧」「生物科技」「新創投資」「硬體創新」「Web3未來」，協辦單位包含臺灣工程師協會 (NATEA)、臺灣生技協會(BATBA)、臺灣資料科學社群( Data Science Meetup)、臺灣使用者經驗社團(UXD)，Startup Island Taiwan、 數位時代支持，另有逾30個北美臺灣科技僑團及協會組織參與，駐舊金山辦事處(TECO)、金山灣區僑教中心Culture Center of TECO in SF(Milpitas)均加入聯盟夥伴。

賴銘琪肯定年會的貢獻，對年會可促進台灣與矽谷以及北美地區跨足各領域創新發展和新創投資趨勢領域交流，深表期待與讚揚，他也表示這絕對是後疫情時代北美最大型的臺灣科技論壇，定能有效對接臺灣科技新創產業。

莊雅淑則感謝矽谷影響力基金會結合矽谷科技僑團及僑界，發揮矽谷科技之都優勢，為臺灣與美國矽谷的連結建立全新的里程碑，金山灣區僑教中心也在官方粉絲頁上串聯現場直播，讓更多人分享矽谷科技新創力量。

年會開場由麻省理工學院（MIT）教授知名生物科技創業家盧冠達（Tim Lu）與矽谷成功女性創業家江夢熊（Michelle Kiang）分享難得的創業和投資之經驗，五大創新論壇，討論人工智慧如何在各種領域逐漸大眾化的趨勢。

三倍速的後疫情時代，生物科技的創新趨勢與挑戰；以及從創業走向投資之路，如何從成功創業家，成為慧眼獨具的矽谷投資人；還有從0到1，研究室走向市場化的硬體創新之路；以及分享科學與創新帶來新商機，翻轉未來世界。