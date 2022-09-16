應對乾旱 矽谷華人愁綠草難養

矽谷乾旱嚴重，灌溉草皮的限制也愈來愈多。（記者李榮／攝影）

儘管上周日灣區 曾短暫降雨，但是乾旱的問題依然非常嚴重，缺水已經成為不得不面對的重要課題。聖他克拉拉縣水利局本周開會時，投票通過要求進一步的限制用水，新的禁令要求商業、工業與機構物業不得再灌溉非功能性的草皮，禁令自通過起即開始實施。

聖他克拉拉水利局這次是全票通過此項更嚴格的限水令。依照最新的禁令，水利局禁止企業、機構以及HOA灌溉非功能性的戶外草皮。如果違反規定，可能被罰款100元到1萬元不等。

水利局發言人指出：「如果你開車在聖他克拉拉縣逛一圈，會發現很多地方還是有著裝飾性的草皮，（而這也是這項禁令發布的原因）。」

在多個月的限水令下，許多華人也開始認真考量改變戶外草皮的可能性。住在聖荷西 的張子維就說，家中原本前後院都是草皮，有自動灑水系統，通常除了盛夏，草皮綠油油的很是好看。然而，這幾個月限水令之後，現在草地基本半枯黃，中間他曾請園丁灑了幾次種子，但是成效很有限。

他表示，先前曾考慮直接將草皮換成水泥或者磚瓦地，但總覺得院子還是要有草皮才好看，不過看著半黃不綠的草，「現在想認真考慮改一下造景了。」只是，後院改造是大工程，在原物料與工錢飛漲的現在，改造後院恐怕要三萬以上。因此，他考慮用鋪石頭的方式造景，節省成本。

另一名也住在聖荷西的Eric Lee則說，因為限水無法常澆草，原先有考慮改鋪假草，但是發現假草在夏天會很燙，家中寵物恐怕不適合去假草上跑跳。後來又考慮直接將枯黃的草皮噴成綠色，但據說這屬於暫時的做法，一般是賣房增加賣相才比較會選擇的方式。所以目前還在考慮按兵不動，看看真草還能活上多久。

他指出，原本對於北加州 獨棟房的期待，就是前後院應該有綠草展現美感。不過，在氣候變遷的大環境下，或許以後裝飾用的綠草不但成為奢侈品、還會被視為過度消耗水不夠環保的選擇，「也許幾年之後，灣區一般住家的景觀風貌，會走亞歷桑納鳳凰城的風格，變成仙人掌或是耐旱植物了。」

聖他克拉拉縣水利局其實在4月時就發出限水令，要求居民在灌溉自家草皮時，每周不得超過兩次、灌溉時間不能介於早上9時至晚上6時之間、下雨後48小時內不得灌溉等。

水利局表示，先前的限水令依然有效，這次是更進一步，採取更嚴格的禁令，希望能夠有效節水。依據資料顯示，7月份的用水量與2019年相比少了16%，如果是與去年度相比，則是少了19%。

聖他克拉拉縣水利局長瓦萊拉（John Varela）指出，節水的進展是大家努力的結果，因為所有居民的意識到目前正在經歷嚴重的乾旱。呼籲所有居民減少用水，確保飲用水供應無虞。