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矽谷提供亞裔安全培訓課程 助亞裔抵禦仇恨事件

記者陳爍嘉／聖荷西即時報導

隨著灣區針對AAPI亞裔社區的威脅和襲擊事件數量激增，為保護亞裔，減少仇恨犯罪的發生，聖他克拉拉縣開辦了一系列免費的亞裔安全意識培訓課程（AAPI safety awareness training sessions）。培訓課程將為亞裔居民提供有關衝突降級，口頭命令的使用，身體移動，識別他人進攻前標誌，對自身安全情況進行評估的教育。

由聖縣安全部舉辦的亞裔安全意識培訓在周三的West Hedding街政府中心和周四的越南裔服務中心舉行，前來參加培訓的亞裔居民主要為女性，他們學習了自我防衛技巧以及如何發現危險信號。

一名參加了本次培訓的學院Sonia對主辦方表達了感激，她曾經因為自己亞裔的身份受到過人身攻擊，包括口頭和身體攻擊。她說，「現在許多人不相信這樣的種族仇恨事件還在發生，但這種事確實在發生」。

許多亞裔在經歷過種族歧視或仇恨案件之後，留下了或多或少的心理創傷。他們在事發之後可能會感到憤怒，無助，無奈，甚至疏離自己的朋友，對自己產生質疑。許多亞裔小孩因為遭到了同學的種族歧視，拒絕學習自己祖輩所說的語言，想以此證明自己與其他人一樣，都是美國人。除了要學會保護自己，受害亞裔的心理健康也應受到關注。

亞裔 種族歧視 越南

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