聖荷西公共安全隱患 幽靈槍氾濫問題浮現

聖荷西公共安全主題討論會（記者陳爍嘉／翻攝）

為探討關於聖荷西 市公共安全的話題，研究潛在的解決辦法，聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen），聖荷西市議員佩拉雷茲（Raul Peralez），以及聖荷西市長候選人查維茲（Cindy Chavez）於14日透過Zoom直播了一場以公共安全為主題的討論會。

羅森表示，法官每天都在命令將槍支 從家暴者，有犯罪前科的人手中沒收，法庭一定是在認為槍支持有人對社會和他人具有極大威脅性的時候，才會要求限制他持有槍支的自由，但是我們沒有一個有效的限制令執行系統可以強制沒收這些被非法持有的槍支。

佩拉雷茲分析，這個任務不僅需要依靠警察 局的特殊部門來執行，還需要警察提前做好位置勘察並安排好執行任務時的巡邏接應警員，十分耗費時間和精力。以聖荷西市目前的警力和資源，暫時還無法承擔這樣的任務。

佩拉雷茲提議，我們可以和其他城市，甚至其他縣的警局合作完成這種沒收武器的任務。這種情況在每個城市都有發生，大家都需要這個能夠執行法令的警察隊伍。

幽靈槍是危害聖荷西市公共安全的一大原因，各級政府和警局必須合作繼續對此進行打壓，並加大力度從被限制槍支持有權的人手中取走槍支。

查維茲表示，很多人所持的槍支其實是沒有經過註冊的幽靈槍，這些幽靈槍的持有人完全能夠謊稱自己沒有槍支，我們無處查證。我們還需要進一步完善法律，確保這樣的問題不會發生。