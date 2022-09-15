我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州長競選 李修頓批霍楚放任犯罪 所播畫面卻在加州

年收入6位數的「貴客」也上一元店消費 為什麼？

聖荷西公共安全隱患 幽靈槍氾濫問題浮現

記者陳爍嘉／聖荷西即時報導
聖荷西公共安全主題討論會（記者陳爍嘉／翻攝）
聖荷西公共安全主題討論會（記者陳爍嘉／翻攝）

為探討關於聖荷西市公共安全的話題，研究潛在的解決辦法，聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen），聖荷西市議員佩拉雷茲（Raul Peralez），以及聖荷西市長候選人查維茲（Cindy Chavez）於14日透過Zoom直播了一場以公共安全為主題的討論會。

羅森表示，法官每天都在命令將槍支從家暴者，有犯罪前科的人手中沒收，法庭一定是在認為槍支持有人對社會和他人具有極大威脅性的時候，才會要求限制他持有槍支的自由，但是我們沒有一個有效的限制令執行系統可以強制沒收這些被非法持有的槍支。

佩拉雷茲分析，這個任務不僅需要依靠警察局的特殊部門來執行，還需要警察提前做好位置勘察並安排好執行任務時的巡邏接應警員，十分耗費時間和精力。以聖荷西市目前的警力和資源，暫時還無法承擔這樣的任務。

佩拉雷茲提議，我們可以和其他城市，甚至其他縣的警局合作完成這種沒收武器的任務。這種情況在每個城市都有發生，大家都需要這個能夠執行法令的警察隊伍。

幽靈槍是危害聖荷西市公共安全的一大原因，各級政府和警局必須合作繼續對此進行打壓，並加大力度從被限制槍支持有權的人手中取走槍支。

查維茲表示，很多人所持的槍支其實是沒有經過註冊的幽靈槍，這些幽靈槍的持有人完全能夠謊稱自己沒有槍支，我們無處查證。我們還需要進一步完善法律，確保這樣的問題不會發生。

槍支 聖荷西 警察

上一則

加州告亞馬遜 控抬高網購價格 指壟斷、不公平競爭

下一則

首屆北美台灣科技年會 千人矽谷實體論壇開跑

延伸閱讀

聖荷西兒童青年 不分種族享相同權利

聖荷西兒童青年 不分種族享相同權利
聖荷西幽靈槍氾濫「 比組裝宜家家具還快」

聖荷西幽靈槍氾濫「 比組裝宜家家具還快」
吳釗燮投書聖荷西信使報 籲「將台灣納入全球解決方案」

吳釗燮投書聖荷西信使報 籲「將台灣納入全球解決方案」
吳釗燮投書聖荷西信使報籲「將台灣納入全球解決方案」

吳釗燮投書聖荷西信使報籲「將台灣納入全球解決方案」
聖荷西追緬911遇難消防員 提醒居民：做好野火疏散計畫

聖荷西追緬911遇難消防員 提醒居民：做好野火疏散計畫

熱門新聞

聖馬刁縣警辦公室艾倫中尉表示，最先趕到的警員受到驚嚇，已為他們和目擊者聯繫心理咨詢服務機構。（聖馬刁縣警提供）

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

2022-09-09 16:48
斬首中半島女子嫌犯為死者分居男友。（電視新聞截圖）

中半島聖卡洛斯市濺血 前男友逞凶 她當街遭斬首

2022-09-10 02:17
都布林越裔夫婦遭行刑式槍殺，嫌犯阿拉米達縣警威廉斯被控兩項謀殺罪。(美聯社)

越裔夫婦遭行刑式槍殺 嫌犯與一被害人約會 

2022-09-10 02:16
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
譚佩英花費3年時間克服語言障礙，她表示，會繼續留在學校幫助鼓勵其他人。（記者王子涵／攝影）

從不識英文字母到成為公民 72歲華裔圓美國夢

2022-09-07 23:27
Roxana不畏辛苦帶著特殊兒獨自旅行，在歐洲維也納留下回憶。（Roxana提供）

不讓身體障礙剝奪人生快樂 矽谷媽帶特殊兒勇闖異國旅行

2022-09-10 02:10

超人氣

更多 >
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
烏克蘭總統澤倫斯基驚傳車禍 發言人曝光「傷勢情況」

烏克蘭總統澤倫斯基驚傳車禍 發言人曝光「傷勢情況」
爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心

爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心
老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學

老師命喪美國 華婦不敢讓兒子留學
華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光