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新知 蘑菇是矽谷的驕傲作物 占地小產量多全年無休

記者陳爍嘉／聖荷西即時報導
聖縣度量衡農業專員德維尼在參觀莫甘山「鄉村蘑菇」生產基地（圖片取自縣府官網）
聖縣度量衡農業專員德維尼在參觀莫甘山「鄉村蘑菇」生產基地（圖片取自縣府官網）

聖他克拉拉縣於13日發佈出版了名為「生態系統服務—耕地的隱藏價值」（ECOSYSTEM SERVICES- The Hidden Values of Working Land）的2021年聖縣作物報告手冊。

根據該手冊提供的數據，聖縣2021年的農業生產總值為3億3996萬5000元，比2020年的總值增長了5.7%。 2021年苗木作物的產值繼續作為聖縣各項作物產值的第一名，價值 1億0937萬2000 元。

蘑菇是聖他克拉拉縣的驕傲作物，聖縣種植的蘑菇比美國幾乎任何其他地方都多。去年，聖縣蘑菇種植者生產了1萬7499噸蘑菇，除了常見的白蘑菇，棕蘑菇和平菇，大家還種植了牡蠣菇和香菇等不太常見的蘑菇品種，總價值為 7900 萬美元。

蘑菇對聖縣的農民很有吸引力，因為生產蘑菇不需要大片的土地。人們可以在一個黑暗和能調控氣候的小房間內，在堆疊的托盤上種植大量蘑菇。去年，聖縣種植者每英畝可以生產蘑菇 132 噸。

聖縣25萬3893英畝的牧場為我們提供了應對氣候變化的獨特機會。這些耕地的生態效益包括減少野火風險、增加瀕危物種的棲息地、風景優美的走廊和健康的流域。未開發的耕地在設法捕獲水、隔離碳和減少溫室氣體時，也可作為強大的氣候恢復工具。通過促進草、豆類、灌木和樹木的生長，土地管理者便能夠培育出一個「碳匯」。借助植物和土地來蓄水，以減少水從土地上流失或流向縣城並淹沒平坦的地區。

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