CARE法案強制嚴重精神病患接受治療 加州缺醫師難執行

紐森在記者會上介紹CARE法案（記者陳爍嘉／翻攝）

加州 立法者於3月批准了全國首個允許法院下令對患有嚴重精神疾病的人進行治療的「社區援助、治療和賦權法案」 (The Community Assistance, Recovery and Empowerment Court program，簡稱CARE)。加州州長紐森 （Gavin Newsom）於 3 月在聖荷西一家精神衛生機構試行了該項目，紐森很有可能會簽署該法案，使其成為一項法律。

根據加州衛生與公眾服務部的報告，聖他克拉拉縣應該從州獲得2.884億元的住房資金和3.014億元的行為健康資金。然而，即使推遲到2024年並且數以百萬計的資金從該州流出，聖縣議員艾倫伯格(Susan Ellenberg)仍然對該計畫持保留態度。

艾倫伯格表示，「我們需要設施和勞動力，而不是需要新的法院系統。但我們縣肯定會努力最大化CARE為我們的居民提供的任何好處」。

代表聖荷西大部分地區和聖他克拉拉部分地區的加州眾議員卡拉(Ash Kalra)近日對該法案表示了反對。卡拉認為，護理的連續性是幫助有心理健康 挑戰的人的關鍵因素。他說，州和縣政府的目標應該是永久住房和提供長期的心理健康支持。

聖縣議員艾倫伯格(Susan Ellenberg)對該計畫持保留態度。她說， 「我們需要設施和勞動力，而不是需要新的法院系統。但我們縣肯定會努力最大化CARE為我們的居民提供的任何好處」。

前加州參議員畢俄（Jim Beall）表示， CARE只是一項法律，沒有以提供更多醫療照顧，保障公共衛生為重點。 「我寧願擁有一個全方位服務的心理健康系統，這將減少我們對 CARE 法庭的需要」。

畢俄指出，在加州，超過一半的有心理健康問題的人沒有得到任何治療，加州還需要繼續努力，實現更全面的心理衛生保健。