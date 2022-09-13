舊金山少年重罪犯可視作成人審判 謝安宜促司法公正

新成立的青少年審查小組將由地檢處司法協作辦公室主管薩頓（右二）、受害者服務辦公室主管威利斯（右一）、以及相關刑事部門的主管構成。（記者王子涵/攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）周二召開記者會，公佈少年司法新規，組建少年審查小組專門審理16至17歲的重罪犯。她表示，在個別極其惡劣的案件中，地檢處將聽從原告及受害人家庭雙方的聲音，謹慎尋求將少年犯視作成人犯進行起訴。該政策也直接推翻了被罷免地檢長博徹思（Chesa Boudin）禁止將少年犯視作成人犯的政策，謝安宜稱這有助於司法公正，新政策即時生效。

謝安宜表示，將被特殊審理的罪行包括謀殺、謀殺未遂、強姦、綁架、刑讯逼供和嚴重傷害，除此之外，案件性質必須是「窮凶極惡」的，才會移交給成年法庭審理。她強調，地檢處無權獨立決定少年犯以何種類型起訴，依舊州法，當案件符合條件時，地檢處會向法院提交申請，法官會最終做出決定。

新成立的青少年審查小組將由地檢處司法協作辦公室主管薩頓（Tiffany Sutton）、受害者服務辦公室主管威利斯（Monifa Willis ）、以及相關刑事部門的主管構成。該小組將不同的意見匯總後，轉交給謝安宜，由她決定是否進行申請。

「少年司法系統的局限之一是，罪犯只能在24歲之前受到約束，之後必須被釋放。」謝安宜以校園大規模槍擊案舉例，「如果一個17歲的人衝進幼兒園的教室，處決那裡的孩子們，我們是否能夠在24歲之前成功改造這個人，在某些情況下，時間可能不足夠。」

被成人法庭定罪的少年，會在年滿18歲後，從少年管教所轉移到監獄 ，完成剩餘的刑期。

在聲明中，謝安宜還提到美國司法係統對於有色人種少年的不公。「歷史清楚地表明，美國刑法系統將有色人種少年當做成人犯起訴的比例過高。」謝安宜說，「這是我們必須要糾正的，少年犯應該留在少年司法係統中，得到相應的心理健康、行為健康的治療和服務。」

北加公民自由聯盟刑事司法項目主任海爾（Yoel Haile）表示，非裔 和拉丁裔少年被作為成人犯起訴的可能性明顯高於白人同齡人。「從2006年到2016年，從舊金山被轉送到成人法庭的11名少年中，6名是非裔，3名是拉丁裔，沒有一個是白人。」海爾援引一份2017年的報告稱。

謝安宜補充道：「同時我也認識到，地檢處也要確保公眾安全，並在最嚴重、最惡劣的案件中，爭取公平和正義。少年審查小組將確保案件進行全面審查，讓所有相關方得到更加公平的對待。」